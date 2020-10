Michalovce-DAC - Storck: "Bebizonyítottuk, milyen erősek vagyunk a támadásban"

Bernd Storck (DAC): „Gratulálok a csapatomnak a győzelemhez. Nagyon mély talajú pályán vívtunk egy nagyon nehéz meccset. Többen is dicséretet érdemelnek a csapatból. Azokra gondolok, akik a korábbi meccseken nem játszottak, de most példásan helyettesítették a társaikat és jól teljesítettek. A szünetben azt mondtam a fiúknak, hogy vár még rájuk 45 nehéz perc, és ez be is igazolódott. A nagymihályiak kiegyenlítettek, de mi mentünk tovább, és bebizonyítottuk, milyen erősek vagyunk a támadásban. Több helyzetünk is volt a meccsen, és megérdemelten győztünk.”

Jozef Majoroš (Michalovce): „A mérkőzés elején nem jött ki számunkra a lépés, de nagyjából a 30. perctől feljavult a teljesítményünk. Sajnos nem voltak elég pontosak a befejezésnél. A mérkőzést a vendégek harmadik találata döntötte el, amelyet egy felesleges hiba előzött meg a részünkről. A végén már kockáztattunk, kinyílt a védelmünk, és megkaptuk a negyedik gólt.”



(dac1904.sk)