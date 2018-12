Megnősül a DAC játékosa

„Vegyes vallású családból származom. A négy éve elhunyt édesapám után muszlim vagyok, míg az édesanyám evangélikus. A családban mindig megünnepeltük a karácsonyt, és ez most sem lesz másképp – még annak ellenére sem, hogy elég messze lakunk egymástól,” állapítja meg a huszonegy éves támadó, akit tizenöt esztendős korában több száz kilométerre sodort otthonától a futball, méghozzá Elefántcsontpart legnagyobb városába. A négymilliós Abidjanban élete szerelmét is megtalálta, Gisèle személyében, aki idén februárban egy fiúgyermekkel ajándékozta meg.

A karácsonyt velük, az édesanyjával és a testvéreivel tölti Bayo.

„Az édesanyám, az öcsém és a húgom már velünk vannak Abidjanban és karácsony után is itt maradnak, hiszen december 29-én megnősülök. Az esküvőre a bővebb család is eljön, összesen nagyjából 300 vendég kapott meghívást.”

Bayo mesélt a karácsonyhoz fűződő családi hagyományokról is .

„Nekünk is van karácsonyfánk, alatta ajándékokkal. A nők finomságokat készítenek nekünk. Nincs kimondott tipikus karácsonyi menünk, de az a nap így is különbözik a többitől, mert a szentestéhez a bőség és az ételek nagyobb választéka tartozik. Anyukám az éjféli misére is ellátogat, ahol az emberek többnyire tradicionális ruhadarabokat viselnek. Idén számomra főleg a pihenésről és a kisfiammal töltött időről szól az ünnep, akit az év során szinte alig láttam,” mondja a kétszeres elefántcsontparti válogatott, aki a jövő év elején ünnepli a 22. születésnapját.

fcdac.sk