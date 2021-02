Luciano Vera végleg a DAC játékosa

Az argentin Luciano Vera végleg a DAC futballistája lett. A River Plate neveltje 2024. június 30-ig szóló kontraktust írt alá a DAC-cal, miután a szerződtetésének papírmunkáját is sikerült lezárni.

A tehetséges védő, aki kedden ünnepli 19. születésnapját, először a tavalyi év végén érkezett Dunaszerdahelyre. Akkor az U19-es csapattal készült kis csoportokban, mivel korban még ebbe a kategóriába esik. Az idei esztendő elején először a somorjai farmcsapatnál edzett, a DAC felnőtt gárdájához január második felében csatlakozott, és a téli felkészülés utolsó három barátságos találkozóján pályára is lépett.

Vera a River Plate együttesénél nevelkedett, ahol az U20-as csapatig jutott. Leggyakrabban a jobbhátvéd pozíciójában futballozik, de a védelem másik oldalán is otthonosan érzi magát. Országát a 16 és 17 éven alatti korosztályban is képviselte. Az U17-es gárdával dél-amerikai bajnokságot nyert és részt vett a 2017-es brazíliai világbajnokságon is, ahol három mérkőzésen kapott szerepet.

„Nagyon boldog vagyok, amiért létrejött az átigazolásom és hogy a DAC mezét viselhetem. Eddig kiválóan érzem magam itt, a csapattársak nagyon jól fogadtak. Bízom benne, hogy képes leszek segíteni a csapatot a céljai elérésének érdekében” – jelentette ki a 166 centiméter magas és 58 kg-os futballista.

„Luciano valamivel több mint két hete érkezett hozzánk. Erőnlétileg fokozatosan éri el a kívánt szintet, ám ami a tehetségét illeti, az első naptól láthatjuk, hogy ő egy olyan labdarúgó, aki nagyon érdekes lehet számunkra a jövőben. A védelem mindkét szélén képes futballozni, de időre és folyamatos játéklehetőségre van még szüksége, amit nálunk vagy Somorján meg is fog kapni. Az eddig látottak alapján kijelenthetem, hogy tényleg egy nagy tehetséggel gazdagodtunk” – nyilatkozta Veráról a DAC vezetőedzője, Bernd Storck.

Luciano Vera a DAC első argentin játékosa, és a 27-es számú mezt választotta.



(dac1904.sk)