Košice-DAC – Guľa: "A csapat jól teljesített, fontos győzelmet arattunk"

Adrian Guľa (DAC 1904): „Nagyon értékes győzelmet arattunk, amit mindenekelőtt az első félidőben bemutatott jó játékunknak köszönhetünk. Domináltunk, és kellőképp hatékonyak is voltunk, ami segített a folytatásban. A második félidőben már hiányzott egy kicsit a szikra a játékunkból, a 60. perc tájékán érezhető is volt mindez, amikor a hazaiak megszaporították a kellemetlen szabadrúgások számát. Cserékkel próbálkoztunk, hogy új lendületet vegyen a játékunk, majd Andzouana szép találatának köszönhetően sikerült lezárnunk a mérkőzést. A 0:3 talán egy kicsit talán fájó a hazai csapat számára, nekünk viszont annál értékesebb eredményt jelent, amit a szurkolói támogatásnak is köszönhetően sikerült elérnünk. A csapat jól teljesített, fontos győzelmet arattunk.”

Ifj. Ján Kozák (Košice): „Nem titok, hogy problémákkal küszködünk. Három napja dolgozunk együtt, sok gólt kapott idáig a csapat. Az elején 12 méterről kaptunk egy fejes gólt, aminek nem lett volna szabad előfordulnia. Ezt a kapusnak fognia kell. A vendégek ezután még nagyobb erőre kaptak, magabiztosan játszottak, és kétség sem fér hozzá, hogy az első félidőben ők voltak a jobbak. A második félidőre feljavultunk. Ekkor a DAC már kényelmes előnyben játszott. Akadtak viszont olyan momentumok, melyekre építhetünk a jövőben. Voltak olyan pillanatok, amikor még vissza tudtunk volna jönni a meccsbe, és meg tudtuk volna nehezíteni a vendégek dolgát, de aztán jött a harmadik, szerencsés gól. A DAC megérdemelten győzött, gratulálunk nekik a három ponthoz, mi pedig azon fogunk dolgozni, hogy a következő mérkőzésen már jobbak legyünk.”

(fcdac.sk)