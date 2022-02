A koronavírus beleszólt a DAC felkészülésébe

Az együttes rendszerinti tesztelése során több játékosnál és stábtagnál is pozitív eredmény jött ki a COVID-19 betegségre. Az első esetekre még a törökországi összpontosítás során derült fény. „Annak ellenére sem tudtuk elkerülni a fertőzést, hogy minden előírást következetesen betartottunk. Négy futballistának és az orvosi stáb egyik tagjának Belekben kellett maradnia karanténban, de időközben már ők is hazatértek. Ez a tény a felkészülésünket is befolyásolta” – magyarázta a DAC vezetőedzője, Joao Janeiro.

Az összes játékos és az egész stáb teljesen be vannak oltva, sokan közülük már a harmadik adagot is felvették.

„Tisztában vagyunk az omikron variáns fertőzésképességével és azzal is, hogy a régiónk valószínűleg a leginkább fertőzött terület jelenleg egész Szlovákiában, ezért még szigorúbb szabályokat vezettünk be a klubban, amelyek messze túlmutatnak a Ligás Klubok Uniója és a helyi szervek által meghozott, érvényben levő szabályozásain. A felkészülés kezdete óta folyamatosan teszteljük a csapatot, Törökországban minden második-harmadik nap elvégeztük az antigéntesztet, a mérkőzések előtt pedig PCR-tesztet is abszolváltak a játékosok. A hazaérkezésünk óta miden egyes edzés előtt folytatjuk az antigéntesztelést. Ennek a felelősségteljes hozzáállásnak köszönhetően újabb eseteket is kiszűrtünk, aminek köszönhetően sikerült megfékeznünk a betegség még nagyobb terjedését a keretben. A COVID-19 viszont így is az együttes majdnem felét érintette az elmúlt nagyjából két hétben” – tette hozzá a DAC sportigazgatója, Jan Van Daele, majd kihangsúlyozta: „Az említettek ellenére bízunk benne, hogy felkészülten várjuk majd a vasárnapi bajnoki rajtot.”

A DAC a tabella 4. helyén zárta a szezon őszi felét, hárompontos hátránnyal a harmadik Ružomberok mögött. A tavaszi folytatásra való felkészülés január 6-án kezdődött, a csapat 11 napot (január 23 – február 2.) Törökországban töltött összpontosításon. A sárga-kékek összesen öt felkészülési mérkőzést abszolváltak, és a mostani hét pedig már a hétvégi bajnoki rajtra való felkészülés jegyében telik. A tavaszi nyitófordulóban Nagyszombatban vendégszerepelnek a sárga-kékek. A kerületi rangadót február 13-án, vasárnap 17 órától rendezik a Dajto kamerái előtt.



(dac1904.sk)