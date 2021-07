Konferencia-liga: FK Partizan Belgrád – FC DAC 1904 1:0 (Online)

Eredmény:

FK Partizan Belgrád – FC DAC 1904 1:0 (1:0)

Gólszerző: 19. Marković

Sárga lapok: Jović, Miljiković – Vera, Balić, Taiwo, Brunetti Valor

Játékvezetők: Maae – Nørgaard, Mastrup (mind dánok)

Óriási iramot diktáltak a hazaiak, akik hamar megszerezték a vezetést Marković révén. A továbbiakban is több ajtó-ablak helyzetet dolgoztak ki, de Martin Jedlička hatalmas bravúrokat mutatott be a vendégek kapujában. A második játékrész felénél el-el jutott a DAC a hazaiak tizenhatosáig, több ígéretes támadást is vezetett, de komolyabb helyzetet nem sikerült kiharcolnia. A mérkőzés egygólos hazai győzelemmel ért véget, így Németh Antal együttese ledolgozható hátrányból várja a jövő heti dunaszerdahelyi visszavágót.

KEZDŐCSAPATOK:

Partizan Belgrád: Stojković (C) – Miljiković, Vujačić, Saničanin, Urošević – Jojić, Zdjelar – Marković, Pantić, Jović – Gomes

Cserék: Popovič, Natcho, Holender, Pavlovič, Baždar, Djordjevič, Ščekič, Ostojič, Milovanovič, Lutovac, Smiljanič

FC DAC 1904: Jedlička – Kružliak (C), Beskorovainyi, Brunetti – Vera, Fábry, Balić, Schäfer, Moumou – Divković, Taiwo

Cserék: Vantruba – Veszelinov, Ciganiks, Malý, Muhamedbegovic, Nebyla, Njie, Rymarenko, Nicolaescu, Sharani, Andzouana

A DAC sorozatban negyedszer indul a nemzetközi kupaporondon: az előző három alkalommal az Európa-ligában vitézkedett, ezúttal pedig az újonnan induló Európa Konferencia-liga selejtezőjében mutathatja meg magát. A sárga-kékek a második selejtezőkörben kapcsolódnak be a küzdelmekbe, ellenfelük pedig a Partizan Belgrád lesz. Németh Antal együttese bizakodóan érkezett Szerbiába, és nem titkolt szándékuk továbbjutni a következő körbe. Bővebben...

A DAC felkészülési mérkőzései:

FC DAC 1904 - Újpest FC 2:1

FC DAC 1904 - Vasas SC 2:1

FC DAC 1904 - Szombathelyi Haladás 4:2

Ferencvárosi TC - FC DAC 1904 1:0

FC Red Bull Salzburg - FC DAC 1904 3:1

A Partizan felkészülési mérkőzései:

FK Partizan Belgrád - FK Rosztov 1:0

FK Partizan Belgrád - KS Cracovia 3:0

FK Partizan Belgrád - FC Koper 3:0

NS Mura - FK Partizan Belgrád 2:2

