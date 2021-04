"Keresem az értelmét annak, ami most történik, de nem találom" - Világi Oszkár a szurkolókat érintő szigorú szabályozásról

A részt venni kívánó szurkolókra nagyon szigorú járványellenes intézkedések betartása vár a stadionokon belül, a rendezők pedig kötelesek ezek betartását biztosítani:

- csak negatív és 36 óránál nem öregebb PCR vagy LAMP teszttel rendelkező nézőket lehet beengedni, akiknek emellett kell még egy legfeljebb 12 órával korábban elvégzett negatív antigén teszt is

- a stadion ülőhelyeinek legfeljebb 25 százalékára lehet nézőket beengedni, miközben a maximum létszám kültéren 2000 fő, beltérben 1000 fő, emellett a szervező köteles kimutatni a jelenlevő személyes pontos számát

- a szervezőknek pontos listát kell vezetniük a nézőkről: név, születési dátum, cím, telefonszám; a listát 30 nap elteltével köteles semmisíteni

- a szervezőnek kötelező biztosítania, hogy csak hazai nézők lehetnek a meccseken, akik csak minden második sorban ülhetnek

- a beléptetésnél és a kiléptetésnél be kell tartani a kétméteres távolságot, kivételt csak a közös háztartásban élők képeznek

- az esemény egész időtartama alatt kötelező a felső légutak eltakarása (reszpirátor); étel és ital fogyasztása sem lehetséges

A nézők visszatérése a Fortuna Liga futballbajnokságát is érinti, amelynek keretén belül szombaton DAC-Žilina mérkőzést rendeznek. A találkozó látogathatóságáról később szolgál információkkal a dunaszerdahelyi klub.

„Véleményem szerint azoknak, akik be vannak oltva, automatikusan engedélyezni kellene a belépést a stadionokba. Náluk a fertőzés veszélye már a nullához közelít, illetve, ha mégis fertőznének, akkor a többiek már immunisak. Ez az első dolog. A második az, hogy ha valaki rendelkezik egy 12 órás negatív antigénteszttel, annak a PCR-teszt már semmiféle további garanciát nem ad. Ez fordítva is érvényes, és szinte kizárt, hogy egy antigénteszt olyasmit mutasson ki, amit a PCR nem észlelt. Így a határozat ebben a pontban teljesen értelmetlen. Azt is el tudom fogadni, ha engedélyezik a helyben történő tesztelést a mérkőzés előtti órákban, de minden egyéb intézkedés logikátlan, és arra van kitalálva, hogy elriassza az embereket a meccslátogatástól. Nem beszélve arról, hogy egy nyitott stadionban sokkal kisebb a fertőzés veszélye, mint például egy üzletben, bevásárlóközpontban vagy autóbuszban. Keresem az értelmét annak, ami most történik, de nem találom”