Kalmár Zsolt: Pályafutásom során még sosem történt ilyen

„Tudtuk, hogy a Szakolca annak ellenére is egy jó csapat, hogy a tabella utolsó előtti helyén állnak. Masszívak voltak, az elején nem is találtunk rajtuk fogást, de volt két-három olyan lehetőségünk, amelyeket be kellett volna lőnünk. Ezt követően kaptunk egy elkerülhető gólt és kihagytam egy tizenegyest. Szerencsére a második félidőre felpörgött a csapat, éreztük a lehetőséget és azt is, hogy a közönség mögöttünk áll, támogat minket. Ennek köszönhetően sikerült begyötörnünk két gólt. Nagyon örülünk, hogy sikerült megfordítanunk a meccset, ezen is látszott, hogy mennyire egységes az együttes” – összegezte a szombati DAC-Skalica (2:1) ligameccs történéseit Kalmár Zsolt csapatkapitány.

„Az első félidőben úgy tűnt, mintha minden összeesküdött volna ellenünk, de a szünetben megbeszéltük, hogy türelmesen kell futballoznunk, egy-két érintővel. A második játékrészre úgy jöttünk ki, hogy meg kell fordítanunk a meccset, az egyenlítés után pedig már éreztem az önbizalmat és azt, hogy bármikor gólt tudunk lőni. Úgy gondolom, a kihagyott helyzetek ellenére is megérdemelten nyertük meg a mérkőzést. Keményen futballozott az ellenfél, kaptam néhány rúgást és kellett egy kis idő, míg felvettem a meccs ritmusát. Kicsit visszább is léptem, hogy több labdát kapjak, így jobban tudtuk forgatni a játékot. Fontos győzelmet arattunk” – folytatta a 27 éves középpályás, aki a 37. percben megszerezhette volna 8. szezonbeli találatát. Laposan elvégzett büntetője azonban a jobb kapufa mellé vágódott.

„A tizenegyesnél nem hagytam, hogy az ellenfél kapusa megzavarjon. Gondolkodtam, hova lőjem, hiszen volt már, hogy középre rúgtam. Pályafutásom során még sosem rúgtam mellé büntetőt, de ez is eljött, viszont az a legfontosabb, hogy nem estünk össze és meg tudtuk fordítani a mérkőzést. Mondhatjuk, hogy a csapat megmentett engem, mert a kihagyott büntető után nagyon rossz érzés lett volna, ha nem sikerül otthon tartani a három pontot.”

A Slovan aranyosmaróti döntetlenje és a DAC győzelme azt jelenti, hogy a 21. forduló után visszatértek a sárga-kékek az első helyre. „Ez még semmit nem jelent, a következő héten ugyanúgy kell készülnünk, mint a Szakolca elleni mérkőzésre. Tudjuk, hogy Rózsahegyen még nehezebb dolgunk lesz, de mindenképpen a győzelemért utazunk. Nem gondoltam volna, hogy három tavaszi fordulót követően megelőzzük a Slovant, hiszen nem a bajnoki cím az elvárás, hanem a csapatépítés. Jó úton járunk, jönnek az eredmények. Önbizalmat ad az éllovas pozíció és az, hogy mindenki minket akar megverni. Ezt a futballt és akaratot kell meccsről meccsre nyújtani, és akkor jönnek az eredmények is. Messze van még a pontvadászat vége, addig még nagyon sok kemény összecsapásunk lesz idegenben és hazai pályán is.”



