Kalmár Zsolt: „Nagyon jó volt pályára lépni a Győr elleni, hiszen ott nőttem fel”

A DAC-Győr (3:0) felkészülési mérkőzésről, amelyen ő állította be a végeredményt:

„Azt gondolom, hogy az első félidőben nem úgy működött a játékunk, ahogy azt szerettük volna. Ehhez az is hozzájárult, hogy kemény edzéseken vagyunk túl. A második játékrészre átálltunk 4-4-2-re, és nem hagytunk teret az ellenfélnek az első félidőben mutatott futballjához. Egyből máshogy nézett ki a focink, sokat birtokoltuk a labdát és jó támadásokat vezettünk, remekül kombináltunk. A második negyvenöt percben látottakra lehet építeni, hiszen nagyon jól mozgott a csapat. Örülök, hogy sikerült betalálnom, minden gól jó érzéssel tölt el. Sokkal jobb volt természetes borításon futballozni, hiszen a műfű nagyobb terhelést jelent az ízületekre. A meccs előtti két napon is füvön edzettünk és bízom benne, hogy az időjárás engedi, hogy folytassuk is ezt.”

Arról, milyen érzés volt pályára anyaegyesülete ellen:

„Nagyon jó volt pályára lépni a Győr ellen, hiszen ott nőttem fel, ők voltak a második családom, rendkívül sokat kaptam tőlük. Nagyon sok ismerősöm van a klubban, máig jó a kapcsolatom az ETO-val. Amióta közel hét éve eligazoltam onnan, ellenfélként most találkoztam velük először.”

A téli felkészülésről:

„Úgy érzem, hogy az új játékosok gyorsan beilleszkedtek. Nagyon kemény edzéseket abszolválunk, szinte reggeltől estig az Akadémián vagyunk, ahol mindent megcsinálunk, amit az itteni körülmények engednek. Idén nem mehettünk edzőtáborba, amit sajnálok, mert akkor a csapat mindig egy kicsit jobban összeforr – de szerintem ezzel most sincs gond. Itt, Dunaszerdahelyen is le tudjuk végezni az edzésmunkát, de sajnos idén nem tudunk annyi edzőmeccset játszani, mint az elmúlt években. Akkor 5-6 találkozón is felmérhettük komoly csapatok ellen, hogy hol is tartunk. Idén mindössze két találkozót abszolváltunk és ez ennek a helyzetnek a legfőbb hátránya. Van még három hét a Trencsén elleni első bajnoki mérkőzésig, jelenleg pedig gőzerővel készülünk erre az összecsapásra.”

A tavaszról:

„A tabellán öt pont a hátrányunk, ami véleményem szerint behozható, de nem szabad olyan hibákat elkövetnünk, mint az őszi szezon utolsó négy-öt meccsén, ahol sok értékes pontot veszítettünk. Ebben kell még fejlődnünk, de úgy gondolom, hogy a csapat jó úton halad. Nagyon készülünk egy jó tavaszkezdetre. Jól érzem magam, bár a lábaim fáradtak, hiszen egész héten keményen dolgoztunk. Remélhetőleg jó formában vágok neki a szezon tavaszi részének.”



(dac1904.sk)