Kalmár mellett egy másik DAC-játékos is behívót kapott a magyar válogatottba

Továbbra is figyeli a DAC szereplését Marco Rossi, a magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya. A DAC egykori vezetőedzője meghirdette 25-fős keretét a Nemzetek Ligája idei első két mérkőzésére, és a sárga-kékek mindkét egészséges magyar játékosa behívót kapott.

A 16-szoros válogatott Kalmár Zsolt alapjátékosnak számít, míg Schäfer András abszolút újonc, eddig az U21-es keret tagja volt. Mint ismert, Vida Máté térdsérülés miatt több hónapra kiesett.

A magyar nemzeti tizenegy előbb szeptember 3-án a törökországi Sivasban, majd három nappal később a Puskás Arénában Oroszország ellen lép pályára.

„A csapattársak mondogatták, hogy ha sorozatosan jó teljesítményt nyújtok, akkor előbb-utóbb be fog hívni a kapitány. Azt azért nem gondoltam volna, hogy ez ilyen rövid időn belül történik meg. Nagyon boldog vagyok és egyben büszke is, és nagyon várom már az összetartást. A csapatnak is meg szeretném köszönni, mert ha nem teljesítettünk volna ilyen jól, akkor valószínűleg nem figyel fel rám a mester” – nyilatkozta nagy mosollyal a 21 éves Schäfer András.



