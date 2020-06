Jedlička: Nagyszombatból nem sok csapat távozik három ponttal

„Boldogok vagyunk, amiért sikerült Nagyszombatban győznünk, mivel onnan nem sok csapat távozik három ponttal. Ez annak ellenére is rangadó volt, hogy a szurkolók nem lehettek jelen nagyobb számban. Annak is nagyon örülünk, hogy már bebiztosítottuk az európai kupaszereplés jogát, de még szeretnénk megküzdeni a második helyért. Él az esély, hiszen kilenc pontért játszunk még, mi pedig néggyel vagyunk lemaradva Zsolna mögött. A szezon előtt azt mondtuk, hogy szeretnénk egy trófeát szerezni. A kupában bejutottunk az elődöntőbe, itt minden nyitott még a rózsahegyi visszavágó előtt, ahol gólt kell szereznünk. Tovább akarunk jutni és elhódítani a kupát – szerintem jó úton haladunk. Az akadémiánkon minden adott ahhoz, hogy szerdáig megfelelően regenerálódjunk. Nem tartok ettől, még ha egy kicsit nehezebb is lesz ez most. Hosszú szüneten vagyunk túl, de mindannyiunknak hiányzott a futball, ezért szerintem nem lesz gond. A tegnapi mérkőzés elején megúsztunk néhány hazai lehetőséget, de nekünk is megvoltak a helyzeteink. Kár, hogy nem sikerült azokat kihasználnunk. Az első félidőben oda-vissza zajlott a játék, a másodikban már mi irányítottunk. A helyzetek jobb kihasználása döntött a javunkra. A járvány ideje alatt is keményen dolgoztunk, ez most kifizetődött. Örülünk, hogy erőnlétileg megfelelően fel vagyunk készülve és hogy mindenki jól érzi magát” – nyilatkozta röviddel a győztes rangadó után Martin Jedlička, aki a szezonban 7. alkalommal húzta le a rolót.

A DAC fiatal kapusa vasárnap jubilált, hiszen 50. mérkőzésén lépett pályára a honi élvonalban. „Jobb meccs volt részünkről, mint a Ružomberok elleni, hiszen 2:0-ra győztünk. A rózsahegyiek ellen talán az egyetlen kapura tartó lövésükből kaptam a gólt, míg Nagyszombatban több védeni valóm is volt és nem kapituláltam. Ebben a szellemben kell tovább dolgoznom. A mérkőzés előtt csak a rangadó járt a fejünkben, mostantól azonban már kizárólag a Ružomberokra összpontosítunk. Egy angol hét következik, de megoldjuk. Bízom abban, hogy ha szerdán is úgy futballozunk, ahogy tegnap, akkor bejutunk a döntőbe.”



