Játékoshiány miatt elmarad a DAC–Paks edzőmeccs

A hétvégi forduló után következik a szezon második válogatott szünete. Az eredeti tervek szerint a DAC edzésmunkáját egy felkészülési mérkőzés is tarkította volna, méghozzá október 9-én a magyar NBI-ben szereplő Paksi FC ellen. A találkozó azonban elmarad.

„Az előző válogatott szünethez képest ezúttal Koštrna, Blackman, Ronan, Ramirez és Vida Máté is behívót kapott hazája nemzeti tizenegyébe. Rajtuk kívül több U19-es játékosunk is nemzetközi mérkőzést fog játszani, így játékoshiányba kerültünk, és vissza kellett mondanunk a Paks elleni edzőmeccset. Természetesen, nagyon sajnáljuk ezt, egyrészt az ellenfél miatt, másrészt saját magunk miatt is, hiszen szerettem volna akcióban látni a teljes keretet”