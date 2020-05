Jan Van Daele sportigazgató nyilatkozott élőben a DAC hivatalos Facebook-profilján VIDEÓ

Jan Van Daele elmagyarázta az edzőválasztás kritériumait, továbbá visszatért Storck elődjeihez is és értékelte a Marco Rossival, Peter Hyballával és a Helder Cristovaoval való együttműködést. Azt is megtudhattuk, hogyan jutottak végül egyességre Bernd Storckkal.

„Több jelölttel is tárgyaltunk, számos videóhívást abszolváltunk. Olyan edzőt kerestünk, aki nem fél együtt dolgozni a fiatalokkal, aki az agresszív támadófoci és a letámadás híve. Fontos volt az is, hogy tapasztalata legyen a közép-európai labdarúgással, és a szlováknál komolyabb bajnokságban is kipróbálta már magát.”

Ahogy az eddig is szokás volt, a szurkolók ismét különféle témákra voltak kíváncsiak. Jan Van Daele (kiváló magyarsággal!) válaszolt a magánjellegű kérdésekre, majd beszélt az Akadémia működéséről, a koronavírus labdarúgásra gyakorolt esetleges hatásairól, a csapat elmúlt hetekbeli működéséről vagy az elkövetkező időszak céljairól, terveiről is.

fcdac.sk