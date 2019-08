Ismét 20 ezer euróért folyik a verseny a MOL Arénában!

A Fortuna SK fogadóiroda és a Ligás Klubok Uniója szervezésében az élvonalbeli stadionokban a 2019/20-as idényben is megrendezésre kerül a 20 EZRES elnevezésű félidei játék. Vasárnap három szerencsés DAC-drukker is versenybe szállhat a csodás, 20 000 eurós főnyereményért.

Ehhez elég, ha a stadionba való belépéskor regisztrálja magát a Fortuna sárgába öltözött hoszteszeinél, és máris játékban van.

Ha önt kisorsolták, akkor a félidei szünetben megmérettetheti magát a titokzatos kapus, Mr. Zero ellen. Ha 5 alkalommal betalál a kapujába, akkor játékban van a 20 000 euróért. A játékban azonban azonnali pénznyeremények is vannak.

Ha ön elmúlt 18 éves, akkor ne habozzon és jelentkezzen a 20 EZRES versenyébe!

A #20TISICOVKA versenye a 20 EZRES RÚGÓ és a 20 EZRES LÖVÉS folytatása, amelyek a Fortuna Liga korábbi szezonjainak félidei szüneteit töltötték ki. Ezek az élvonalbeli klubok szurkolóinak közkedvelt félidei versengései voltak. A szurkolói fődíj egy csodálatos összeg: 20 000 euró.

A kapuban ismét Mr. Zero

A verseny a Fortuna Liga mindegyik fordulójában, mindig egy kiválasztott mérkőzésen zajlik. A #20TISICOVKA így bajnokságunk mindegyik helyszínére és stadionjába ellátogat. Néhány stadionba többször is visszatér a verseny, amely idén is látványos, és a tavalyihoz hasonlóan ezúttal is a titokzatos kapus, Mr. Zero áll majd a hálók előtt, akiről nem tudjuk, ki is valójában.

Minden versenyzőnek 5+1 lövési lehetőség áll a rendelkezésére a tizenegyespontról. A kapura egy ponyva van felhúzva, amelyen két rés található.

Mindegyik versenyzőnek egyszerű a célja – gólt lőni. Ez azt jelenti, hogy le kell győzni Mr. Zerot és betalálni a ponyván található résekbe. Ha ez összejön, akkor az egy sikeres kísérletet és azonnali pénznyereményt jelent.

1 gól = 20 euró

2 gól = 50 euró

3 gól = 100 euró

4 gól = 200 euró

5 gól = részesedés a 20 000 euróból

A „Dupla vagy semmi” labda

A 2019/20-as szezon újdonsága a „Dupla vagy semmi” labda. Ez sárga színű és a versenyző felhasználhatja, de nem kötelező neki. Ez a labda megduplázza a nyereményt, de ha a versenyzők nem találnak vele a kapuba, akkor minden addigi nyereményüket elveszítik. A gyakorlatban ez úgy működik, hogy a versenyző a sorban hatodikként választja ki a sárga labdát. Ha az ötlehetőségből például kettőt gólra váltott, 50 eurót kap. Ha kiválasztja a sárga labdát, a sikeres lövés esetén 100 euróval lesz gazdagabb.

Viszont, ha nem talál be a sárga labdával, semmit sem nyer. Viszont figyelem: ha öt lövésből valaki négy gólt szerez, 200 eurót kap. Ha kiválasztja a „Dupla vagy semmi” labdát és betalál vele, 20 000 eurót vihet haza. De ha nem lesz sikeres a kísérlete a sárga labdával, akkor nem nyer semmit.

