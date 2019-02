Hyballa a DAC-Csíkszereda mérkőzésről: „Nem voltunk igazán meggyőzőek”

Peter Hyballa, DAC: „Csapatunk ezúttal nem volt igazán meggyőző. Nagyon sok fiatal játékos lépett pályára, négy 19 éven alatti is, s nekik ez igazán fárasztó volt. Junior játékosokkal kicsit más felállni, mint felnőttekkel, de mindenki harcolt mindvégig. A második félidőben sokkal jobbak voltunk, fizikailag is jobban bírtuk, de nagyon sok pontatlanság volt, sok labdavesztés, több egyéni hibát is elkövettünk. A gegenpressing jól működött, de nem mindig tudtuk kihasználni a területeket, gólhelyzeteknél nem voltunk elég határozottak. Ezekkel nem annyira voltam megelégedve. Nyertünk 3:2-re, mert két szép gólunk is volt – Čmelíké és Ayongé. Nagyon jót tett a fiatal játékosoknak, hogy végigjátszhatták a találkozót. Nyertünk, s ez nagyon fontos, hiszen ez volt az első győztes mérkőzésünk a beleki edzőtáborban. Fáradtak a játékosok, ami természetes ilyen megterhelés után. Hétfőn, a Ljubljana ellen a legerősebb kezdő 11-et küldöm pályára, és nagyon fontos lesz, hogy elkerüljük a sérüléseket.”



(fcdac.sk)