Hova tűnt Marin Ljubičič?

A DAC-Ružomberok összecsapás képei - A fotóra kattintva KÉPGALÉRIA nyílik! (Fotók: Cséfalay Á. András)

A dunaszerdahelyiek csapatából a legutóbbi, Rózshegy elleni, 2:2-es döntetlennel végőződő bajnokin Tomáš Huk és Marin Ljubičič személyében két alapember is hiányzott.

A 30 éves Marin Ljubičič 2015 januárjában érkezett Dunaszerdahelyre, és a horvát középpályás fokozatosan az együttes alapemberévé vált. Rangidősként már az előző idényben is stabilan ő viselte a csapatkapitányi karszalagot, tavaly és idén is ő volt az, aki egyetlen játékosként részt vett a klub vezetősége által tartott szezonkezdő sajtótájékoztatókon.

Hogy Ljubičič mennyire számít a csapat vezéregyéniségének, azt az is szemlélteti, hogy jelenleg nincs játékos a DAC keretében, aki nála régebben dolgozik a klubnál.

Ljubičič immár ötödik csallóközi szezonját is az együttes első embereként kezdte, aztán az Európa-liga selejtezőköréből történő kiesés után, a Nyitra elleni bajnokin a védő Tomáš Huk játszott a helyén, és ő viselte a kapitányi karszalagot is. Ljubičičot Hyballa edző ezen a meccsen végig padoztatta, ami nem volt meglepő, hiszen a Hajduk Split neveltje az utóbbi időben többször is határozatlanságáról tett tanúbizonyságot.

Peter Hyballa, a DAC vezetőedzője

Az FC DAC 1904 mérlege az idei szezonban:

Fortuna Liga: 3 győzelem, 1 döntetlen

Európa-liga: 1 győzelem, 1 döntetlen, 2 vereség

Slovnaft Cup: 1 győzelem

ÖSSZESEN: 5 győzelem, 2 döntetlen, 2 vereség

Az euforikus nyitrai győzelmet követő, szintén DAC-diadallal végződő, Púchov elleni kupameccsen már újra a horvát középpályás volt a csapat kapitánya, gólt is fejelt, és úgy tűnt, visszakerült minden a régi kerékvágásba. Viszont a legutóbbi, MFK Ružomberok elleni bajnoki során a közönség hiába kereste a pályán vagy a cserepadon Tomáš Hukot és Marin Ljubičičot, mert egyikük sem volt a keretben.

"Huk megsérült, Ljubičič pedig fegyelmi okok miatt hiányzott"

- válaszolt Peter Hyballa a Paraméter kérdésére a rózsahegyiek elleni döntetlent követő sajtótájékoztatón. A DAC vezetőedzője csupán annyit árult el, hogy a két említett játékos hiányzását egy edzésen történt incidens eredményezte.

Tomáš Huk

Az incidens azonban túlmutat egy mindennapi, könnyen áthidalható problémán, ugyanis az történt, hogy

Ljubičič a csapat múlt pénteki edzésén úgy beleszállt lábbal Tomáš Huk arcába, hogy a védő sérülését össze kellett varrni. Az incidens után a vezetőedző egyszerűen hazaküldte az otromba belépőt bemutató horvátot, akinek három napot adott arra, hogy elgondolkodjon a történteken.

Hogy Ljubičič megmozdulását a csapatkapitányi posztért történő vetélkedés, a bizonyítási kényszer, vagy csak egyszerű figyelmetlenség szülte, nem tudni. Az viszont biztos, hogy az ilyen esetek nyomot hagynak az érintetteken, és ez hatással lehet az öltözői légkörre is.

Hyballa reményei szerint Huk ezen a héten már edzeni fog, de ha a csapat következő meccsén (Trencsén-DAC, augusztus 19.) a védő pályára is lép, arcsérülése miatt minden bizonnyal maszkot kell majd viselnie.

Marin Ljubičič

A klub életében az utóbbi években meghatározó szerepet betöltő, a szurkolók körében is közkedvelt Ljubičičot 2019 nyaráig köti szerződés a dunaszerdahelyiekhez, és a szezon előtt ő maga is úgy nyilatkozott, még sokáig szeretne itt futballozni. Ugyanakkor információink szerint van klub, amely érdeklődik iránta, és lehetséges távozását a fent említett incidens csak erősíti. Hogy a történet miként végződik, az átigazolási időszak augusztusi lezártáig kiderül.

(db)