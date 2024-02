HIVATALOS: Igor Haratin a DAC játékosa

A 29 esztendős Igor Igorovics Haratin (szül. 1995. február 2-án) a kárpátaljai Munkácsról származik. Édesanyja oldaláról magyar felmenőkkel is rendelkezik. A szülővárosában indult a pályafutása, de már a felkészítő korosztályos korában a Dinamo Kijevhez került és az ottani akadémián pallérozódott. Nevelőklubja színeiben mutatkozott be az ukrán élvonalban, a 2014/15-ös idényben részese volt a hazai kupasorozatban diadalmaskodó együttesnek. Több lehetőséget azonban a Metalist Harkovnál eltöltött kölcsönjátéka és a luhanszki Zorjába való átigazolása után kapott az első ligában. A Zorjával kétszer is bejutottak az Európa-liga csoportkörébe (Bilbaoban győztes gólt szerzett). 2019 januárjában a Ferencváros vásárolta meg a játékjogát, ahol fontos szerepet játszott a 2018/19-es, 2019/20-as és a 2020/21-es bajnoki mesterhármas elérésében. A Fradit hozzásegítette az Európa-liga (2019) és a Bajnokok Ligája (2020) csoportkörébe való bejutáshoz. A BL csoportkörében öt mérkőzésen lépett pályára, a Barcelona ellen gólt is lőtt. Zöld-fehérben összességében 139 tétmérkőzést abszolvált, ezeken 12 találatot szerzett. 2021 szeptemberében a Legia Varsó vásárolta meg 900 ezer euróért, ahol tavaly kupagyőzelmet ünnepelhetett.

Az U16-os korosztálytól mindegyik nemzeti csapatban képviselte Ukrajnát, négy alkalommal a felnőttválogatottban is lehetőséget kapott. A 19 éven alatti gárdával részt vett egy Európa-bajnokságon, az U20-sal pedig világbajnokságon szerepelhetett.

„A DAC már egy éve is szeretett volna leigazolni, ám akkor még a Varsóban maradás mellett döntöttem. Most azonban a barátom, Taras Kacharaba is a DAC-ban futballozik és a vele, továbbá a Gleb Platov sportigazgatóval lefolytatott beszélgetések után felkeltette az érdeklődésemet a dunaszerdahelyi szerepvállalás. Játéklehetőségre van szükségem, ezért úgy gondolom, kölcsönösen egymás segítségére lehetünk. Nagyon jó döntést hoztam és mindent megteszek annak érdekében, hogy közösen sikeresek legyünk. Az itt töltött rövid idő alatt megbizonyosodtam arról, hogy otthon érzem majd magam Dunaszerdahelyen, mivel szülővárosom, Munkács is a magyar határhoz közel fekszik” – nyilatkozta a szerződése aláírását követően Igor Haratin, aki a 20-as számú mez tulajdonosa lesz.

„Igor leigazolása lehetőséget nyújt a csapat megerősítésére, hiszen rengeteg tapasztalattal rendelkezik, amelyeket a szomszédos országok legjobb klubjaiban gyűjtött, beleértve a sikeres szerepléseket a Bajnokok Ligája és az Európa-liga versenysorozataiban. A szurkolóink a Fradiból emlékezhetnek rá, ahol a Rebrov vezetőedző fémjelezte sikeres korszak egyik kulcsembere volt. Üdvözlöm őt Dunaszerdahelyen és sok szép pillanatot kívánok neki sárga-kékben” – jelentette ki a DAC ügyvezető igazgatója, Jan Van Daele.



