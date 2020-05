HIVATALOS: Bernd Storck a DAC új vezetőedzője!

Az egykori Bundesliga-játékos és rutinos vezetőedző, Bernd Storck elfogadta a DAC ajánlatát. A csapat szakmai munkájának irányítását 2020. június 1-től veszi át.

Az 57 esztendős szakember gazdag játékosi és edzői múlttal rendelkezik. A német Bundesligában a VfL Bochum és a Borussia Dortmund színeiben összességében 170 mérkőzésen lépett pályára, ezeken 8 gólt szerzett. 1989-ben a Dortmunddal elnyerte a Német Kupát.

Az aktív játékos-pályafutása befejeztével edzői képesítést szerzett és fokozatosan olyan kluboknál dolgozott asszisztensként, mint a Borussia Dortmund, a VfB Stuttgart, a Hertha BSC, a VfL Wolfsburg és a Partizan Belgrád. 2008-ban a kazah FC Almati vezetőedzője lett, egyúttal az ottani U21-es válogatott szövetségi kapitányaként is dolgozott. A későbbiekben a 19 éven alatti nemzeti csapatot is vezette, 2010 márciusában pedig átvette a kazah felnőttválogatott irányítását. A pireuszi Olimpiakosz korosztályos együttesénél való szerepvállalása után 2015-ben kinevezték az U20-as magyar válogatott szövetségi kapitányává. Csapatával kijutott az Új-Zélandon megrendezett világbajnokságra, ahol a többek között Kalmár Zsoltot is a soraiban tudó együttes továbbment a csoportjából, és csak a későbbi győztes Szerbia búcsúztatta őket.

2015 júliusában a magyar felnőttválogatott élén Dárdai Pált váltotta, és a play-off sikeres abszolválása után kijuttatta a nemzeti csapatot a 2016-os Eb-re. Magyarország az 1986-os világbajnokság után először jutott ki egy rangos futballtornára, Európa-bajnokságon 44 esztendő után szerepelhetett ismét. A franciaországi megmérettetésen veretlenül nyerték meg a csoportjukat, ám a nyolcaddöntőben Belgium megálljt parancsolt. Storck 2017-ig irányította a magyar nemzeti csapatot. 2018-ban az Eb-n elért sikere miatt a Magyar Érdemrend középkeresztjével tüntették ki.

2018 szeptemberében elfogadta a belga élvonalbeli Royal Excelsior Mouscron ajánlatát. A csapat a 6. forduló után egyetlen pont nélkül vesztegelt a tabella legalján, de Storck vezetésével összeszedték magukat a pirosak, és gond nélkül sikerült kiharcolniuk a bennmaradást. Sőt, a szezon második felében a csapat vezette a táblázatot! Az idény végeztél azonban az edző úgy döntött, hogy nem folytatja a klubnál megkezdett munkáját. 2019 októberében a Cercle Brugge gárdáját vette át, amelynek tulajdonosa az AS Monaco. Idén márciusban, amikor már a csapat bennmaradása biztos volt, a német tréner távozott a klubtól.

„A szempontokat figyelembe véve, Bernd Storck profilja ideális volt, látva a kiterjedt nemzetközi tapasztalatait és a tényt, hogy több országban is sikeresen dolgozott. A magyar nemzeti csapatnál eltöltött időszaka, azaz a 2016-os EURO alatt is gazdag tudásra tett szert a közép-európai labdarúgással kapcsolatban. A legutóbbi két belgiumi állomásán is sikeres munkát végzett a rövid ott töltött idő ellenére, és képes volt teljesíteni az adott klubok által megfogalmazott célkitűzéseket, méghozzá egy olyan játékstílussal vegyítve, amely mély benyomást keltett a szakértőknél. Annak ellenére, hogy több nagy klubnál és nagyobb bajnokságokban is felmerült a neve, boldogok vagyunk, amiért Bernd a mi projektünk mellett tette le a voksát, meglátva a DAC erős alapjaiban rejlő lehetőségeket, amelynek központi alkotóeleme a kiváló szurkolótábor” – mondta Jan Van Daele, a DAC sportigazgatója, majd hozzáfűzte: „Az adott különleges helyzetben hálásak vagyunk Storck úrnak, amiért június 1-től átveszi a csapat irányítását a Fortuna Liga még futó szezonja közben. Az a célunk, hogy ne veszítsünk több időt és építsünk egy erős együttest, amely képes jól felkészülve nekivágni az új szezonnak és teljesíteni a klub által kitűzött célokat a következő idényben."

Bernd Storck csütörtökön aláírta a két évre szóló szerződését a klubbal, amelynek a szakmai munkáját 2020. június 1-től veszi át.

„Boldog vagyok, hogy a következő két évben vezetőedzőként irányíthatom a DAC-ot. Rögtön a kezdetektől nagyon jó kommunikáció zajlott köztem, Világi úr és a klub sportigazgatója között, a tárgyalások rendkívül professzionális módon folytak. Nagyon várom már, hogy a szurkolókkal közösen sikerre vigyük ezt a rendkívül ambiciózus projektet” – nyilatkozta a klub honlapjának a DAC új vezetőedzője, Bernd Storck.



(dac1904.sk)