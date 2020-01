Hélder Cristovao: "Meg kell találnunk az okát, hogy miért kapunk ennyi gólt"

Hélder Cristovao (DAC): „Egy érdekes mérkőzést játszottunk, amelyet jól kezdtünk. Vida és Ramírez két óriási lehetőséget is kihagyott, amikor is szinte a kapussal szemben találták magukat. Jól futballoztunk, a csapat egységes volt, nem adtunk teret az ellenfélnek. Ezt követően azonban megkaptuk az első gólt, amire jól reagáltunk. Harmincöt percig jó teljesítményt nyújtottunk, majd az első félidő végén egy egyéni hibából az ellenfél másodszor is betalált. Ez túl nagy büntetés volt az együttes számára. Ha egygólos hátrányban vonulsz a félidei szünetre, akkor megvan a lehetőség néhány változtatás eszközölésére. A második játékrészt szintén jól indítottuk, majd ismét jött egy individuális hiba, amelyet meg is büntetett az ellenfél. Ezt követően lényegében véget ért számunkra a mérkőzés, nem volt erőnk a fordításra. Dolgoznunk kell a mentalitáson, hiszen a futballisták gyorsan feladták és további két gólt kaptunk. A játékosok a bajnokságban győzelmekhez voltak szokva. Ha a ligában a második vagy harmadik helyen akarunk végezni, akkor ez a mentalitás elegendő. Viszont, ha az Európa-ligában külföldi ellenfelekkel szemben akarunk helytállni, akkor ebben a dologban fejlődnünk kell. A fiatal játékosainknak ez a mérkőzés segít majd a jövőbe nézve, viszont gyorsan meg kell találnunk annak az okát, hogy miért kapunk ennyi gólt.”

Jozef Weber (Mladá Boleslav): „Számunkra ez egy sikeres mérkőzés volt, az eredménynek természetesen nagyon örülök. Nagyon elégedettek vagyunk főleg a fiatalok hozzáállásával, de nem fogom őket túldicsérni, nehogy elbízzák magukat. Ami viszont nagyon elszomorít, az csapatkapitányunk, Marek Matějovský komoly sérülése.”



