Görög támadó a DAC első téli igazolása!

Ioannis Niarchos 2026. június 30-ig szóló szerződést kötött a dunaszerdahelyi klubbal – közölte a DAC hivatalos weboldala.

Rendkívül boldog vagyok, nagyon megörültem a DAC ajánlatának. Főleg a vezetőedző miatt esett a választásom a Dunaszerdahelyre, aki bízik a fiatal futballistákban. A személye nagyban befolyásolta a döntésem. Örülök az új környezetnek, a kiváló csapattársaknak és a szurkolóknak” – mondta a szerződésaláírást követően Ionannis Niarchos, aki a 9-es számot viseli majd.

Ioannis Niarchos (szül. 2002. június 26-án) Athénből származik, az ottani Panathinaikosz neveltje. A zöld-fehér óriásklubban abszolválta az ifjúsági akadémiát, a görög 16 éven alatti válogatottba is bekerült. 2020 őszén Senicára igazolt, ahol először az U19-es korosztályos csapatban kapott lehetőséget, majd fokozatosan a felnőttek között is. A professzionális labdarúgásban pont a DAC elleni 1:1-alkalmával szerezte meg első gólját 2021 augusztusában. A Fortuna Ligában 33 mérkőzésen viselte a Senica mezét, négy találat és ugyanennyi gólpassz szerepel a neve mellett. Idén nyáron a ViOn Zlaté Moravce játékosa lett, ahol további 16 élvonalbeli pályára lépése alkalmával 5 gólt lőtt (mindegyiket az utolsó hét őszi fordulóban szerezte). Összességében tehát 49 első ligás találkozón 9 gólt és 5 gólpasszt jegyzett.

„Ioannis egy nagyon érdekes játékos számunkra – nemcsak tipológiai és gólérzékenységi szempontból, de a kora miatt is. Hosszabb ideje figyeltük, már a senicai szerepvállalása idején is rendelkeztem információkkal róla. Az előretolt ék szerepkörében a rendkívüli kvalitású Nikola Krstović és a tehetséges Lukas Leginus szerepelt az ősz végén, így amikor felcsillant Ioannis megszerzésének a lehetősége, a klub érdeklődést tanúsított és úgy döntött, megkezdi a tárgyalásokat. Nagyon örülök, amiért sikerült őt leigazolni, mert a szezon őszi felének végén kiváló góllövő formában volt és több klub is komolyan érdeklődött iránta” – állapította meg Adrian Guľa vezetőedző.

„Ioannis egy olyan futballista, aki rendelkezik szlovákiai múlttal. Ifistaként több klubnál is megfordult próbajátékon, mielőtt a Senica leigazolta. A ViOn jót húzott azzal, hogy a legutóbbi hónapokban játéklehetőséget biztosított neki a professzionális szinten, ő pedig nem okozott csalódást. Boldogok vagyunk, amiért egy ilyen típusú támadóval erősíthettük meg az együttest. Niarchos letámadó csatárként és csúcsékként is képes futballozni, nagyon veszélyes a pontrúgásoknál. Izgatottak vagyunk, amiért velünk kezdheti meg a felkészülést” – üdvözölte a játékost klubunkban Jan Van Daele sportigazgató.



(dac1904.sk)