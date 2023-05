Fortuna-szombat, rájátszás, 8. forduló: Veszélyben a Spartak harmadik helye, megy az adok-kapok az alsóházban

A Slovnaft Cupot ugyan megnyerte a Spartak Trnava, a harmadik helye azonban még egyáltalán nem biztos. Szombaton ugyanis sorozatban hetedik bajnokiján maradt nyeretlen, miután hazai pályán maradt alul a besztercebányaiakkal szemben. A mindent eldöntő gólt Rymarenko szerezte a 60. percben. A Podbrezová mellett így a Banská Bystrica is két pontra megközelítette a Spartakot.

Továbbra is szoros csata zajlik az alsóházban: a hetedik hely bebiztosítása után kiengedett a Ružomberok, amely hazai pályán maradt alul a Skalicával ellenében. Mášik találatával már a 8. percben megszerezték a vezetést a vendégek, és ugyan Šefčík a második játékrész elején még egyenlíteni tudott, Kousal góljára már nem érkezett válasz. A Michalovce is hazai pályán bukott: a Trenčín Bagin és Stojsavljevič találatával hozta el a három pontot. Az osztályozós helyre így újfent az aranyosmarótiak csúsztak vissza. A ViOn a sereghajtó otthonában vendégeskedett, és Almeida góljával még vezetett is, Václavík viszont az egy pontot megmentette a liptóiaknak.



A szombati eredmények:

Felsőház:

FC Spartak Trnava – MFK Dukla Banská Bystrica 0:1 (0:0)

Gólszerző: 60. Rymarenko



Alsóház:

MFK Ružomberok – MFK Skalica 1:2 (0:1)

Gólszerzők: 46. Šefčík – 8. Mášik, 48. Kousal

MFK Zemplín Michalovce – AS Trenčín 0:2 (0:2)

Gólszerzők: 30. Bagin, 42. Stojsavljevič

MFK Tatran Liptovský Mikuláš – FC ViOn Zlaté Moravce 1:1 (1:1)