Fortuna-szombat, rájátszás, 7. forduló: Leheletnyit loptak a szerediek a DAC előnyéből

Előzetesen azt írtuk, hogy szombaton megszakadhat a Žilina vagy a Sereď rossz sorozata, ehhez képest pont olyan eredmény született, amivel valójában egyik csapat sem lehet elégedett. A zsolnaiak végigtámadták az első félidőt, a vezetést mégis a vendégek szerezték meg: Chudý kapus hosszú kirúgását Cobnan vette le, könnyedén átjátszotta magát két védőn, majd kényelmesen mattolta Belko kapust is. Alig kezdődött el a második félidő, máris egyenlített a hazai csapat. Iľko jobbról érkező beadását Ďuriš továbbította a kapuba. Az elkövetkező percek is nagy helyzeteket hoztak egyik és másik oldalon is, de betalálni egyik csapat sem tudott. A ráadás perceiben kis híján eldöntötte a három pont sorsát a Sereď, Radić éles szögből leadott lövésénél a gólvonalon táncolt a labda, Anang pedig végül kivágta a játékszert. A két csapat nyeretlenségi sorozata így tovább folytatódik, a Sereď minimálisan ugyan, de faragni tudott a DAC-cal szembeni hátrányából.

Az alsóházban újabb lépéssel közelebb került a hetedik hely bebiztosításához a Trenčín, amely Aranyosmaróton tudott győzni. A vendégek Hollý és Yem találatával már az első félidőben eldöntötték a három pont sorsát. A ViOn részéről óriási feltámadásra lenne szükség, hogy ne az osztályozós helyen végezze a bajnokságot.

Nem hagyja meglépni a Trenčínt a Liptovský Mikuláš és a Michalovce – előbbi a Pohronie, utóbbi pedig a Senica vendéglátójaként aratott egygólos győzelmet. A liptóiaknál még az is belefért, hogy Štas az első félidőben büntetőt rontott.



A szombati eredmények:

Felsőház:

MŠK Žilina – ŠKF Sereď 1:1 (0:1)

Gólszerzők: 46. Ďuriš – 34. Cobnan



Alsóház:

MFK Tatran Liptovský Mikuláš – FK Pohronie 1:0 (0:0)

Gólszerző: 60. Flak

MFK Zemplín Michalovce – FK Senica 1:0 (0:0)

Gólszerző: 63. Mihal (öngól)

FC ViOn Zlaté Moravce – AS Trenčín 0:2 (0:2)

Gólszerzők: 33. Hollý, 41. Yem



A forduló további programja:

Felsőház:

Április 24. (vasárnap)

FC Spartak Trnava – MFK Ružomberok (17:00)

FC DAC 1904 – ŠK Slovan Bratislava (19:30)



A bajnokság állása:

Felsőház:

Alsóház:

Góllövőlista:

Kadák (Trenčín) – 13 gól

Henty (Slovan) – 9 gól

Zmrhal (Slovan) – 8 gól

Regáli (Ružomberok) – 8 gól

Ristovski (Trnava) – 8 gól

Azango (Trenčín) – 7 gól

Boďa (Ružomberok) – 7 gól

Weiss (Slovan) – 7 gól

Sukisa (Žilina) – 7 gól

Lačný (Pohronie) – 7 gól

(tt)