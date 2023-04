Fortuna-szombat, rájátszás, 5. forduló: Elkerülte az újabb vereséget a Spartak, egyre nagyobb bajban a ViOn

A trencséniek az utolsó percekben győzték le az aranyosmarótiakat (Fotó: AS Trenčín - Facebook)

A Spartak Trnava az előző három mérkőzésén nyeretlen maradt, ráadásul ezek közül kettőt el is veszített. Kis híján most is vesztesen hagyta el a pályát Zsolnán. A gól nélküli első félidőt követően a hazaiak Iľko révén megszerezték a vezetést a második játékrész elején, és ahogy teltek a percek, egyre kezdett biztosabbá válni, hogy a három pont a sosonoknál marad, ám végül a hajrában Ofori megmentette a Spartakot az újabb vereségtől.

Az alsóházat vezető Ružomberok tovább növelte előnyét, Boďa két, illetve Šefčík egy találatával játszi könnyedséggel győzte le a sereghajtó Liptovský Mikulášt. A Michalovce sorozatban negyedszer játszott döntetlent a bajnokságban, ezúttal a Skalicával: a nagymihályi Peña első félidő végén szerzett góljára Hurtado a második játékrész elején válaszolt.

Egyre kilátástalanabb az osztályozós helyen álló Zlaté Moravce helyzete, amely sorozatoban tizenkettedik bajnokiján maradt nyeretlen. Ezúttal Trencsénben szenvedett vereséget. A hazaiak a 70. percben szerezték meg a vezetést Pires góljával, amire Čerepkai a hajrában válaszolt. A trencséniek a 89. percben eldönthették volna a mérkőzést, Lavrinčík büntetőjét viszont hárítani tudta Lukáč kapus. Ennek ellenére mégis Trencsénben maradt a három pont: a ráadás első percében Hollý csúsztatta meg Kmeť beadását, Emeka pedig higgadtan a kapuba továbbított. A ViOn hátránya így már négy pont a 10. Skalicával szemben.



A szombati eredmények:

Felsőház:

MŠK Žilina – FC Spartak Trnava 1:1 (0:0)

Gólszerzők: 51. Iľko – 84. Ofori



Alsóház:

MFK Ružomberok – MFK Tatran Liptovský Mikuláš 3:0 (1:0)

Gólszerzők: 35., 55. Boďa, 60. Šefčík

MKF Zemplín Michalovce – MFK Skalica 1:1 (1:0)

Gólszerzők: 44. Peña – 50. Hurtado

AS Trenčín – FC ViOn Zlaté Moravce 2:1 (0:0)

Gólszerzők: 70. Pires, 90+1. Emeka – 82. Čerepkai



A pénteki eredmény:

Felsőház:

FC DAC 1904 – FK Železiarne Podbrezová 2:1 (0:1)

Gólszerzők: 58., 72. Dimun – 3. Pavúk



A forduló további programja:

Április 16. (vasárnap)

ŠK Slovan Bratislava – MFK Dukla Banská Bystrica (17:30)



A bajnokság állása:

Felsőház:

Alsóház:

Góllövőlista:

Polievka (B. Bystrica) – 15 gól

Krstović (DAC) – 15 gól

Kaprálik (Žilina) – 9 gól

Cavrić (Slovan) – 9 gól

Cobnan (Podbrezová) – 9 gól

Kalmár (DAC) – 8 gól

Taiwo (Spartak) – 8 gól



(tt)