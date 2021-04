Fortuna-szombat, rájátszás, 3. forduló: Semmit sem bízott a véletlenre a Slovan, otthon maradt alul a Pohronie

Úgy tűnt, a ViOn ezúttal is meglepheti a Slovant, ugyanis a Pozsonyban rendezett találkozón a vendégek szereztek vezetést közvetlenül az első félidő vége előtt. Hrnčár húzott el a jobb oldalon, majd a balról érkező Čonka elé tálalt, aki az ötösről a kapuba passzolt. Nem tartott viszont sokáig az aranyosmarótiak öröme, rögtön a fordulást követően ugyanis előbb Ratao egyenlített, hét perccel később pedig Moha a vezetést is megszerezte csapatának. Sokáig maradt a szoros eredmény, a hajrában viszont a hazaiak felőrölték ellenfelüket. A 80. percben Moha előbb Chovan kapust találta el, a kipattanót viszont a hálóba küldte. A Slovan győzelmét Ožbolt biztosította be két perccel a rendes játékidő vége előtt.

Három fordulót követően is nyeretlen a rájátszásban a Trenčín, amelynek otthonából ezúttal a Spartak Trnava hozta el a három pontot. A mindent eldöntő gólt Ristovski szerezte büntetőből a 76. percben.

Hajrában szerzett góllal tudott győzni a forduló előtt még sereghajtó Michalovce a Senica ellen. A nagymihályiak így elmozdultak az utolsó helyről, amire épp az erdőhátiak csúsztak vissza.

Szintén egy gól döntött Nyitrán, ahol a Ružomberok vendégeskedett. A hazaiaktól a korábbi válogatott Jendrišek az első félidőben kihagyott egy büntetőt, a második játékrészben viszont Koľčák jóvá tette a hibáját. A vendégek tíz emberrel fejezték be a találkozót, miután az utolsó percekben Kochan a kiállítás sorsára jutott.

Hazai pályán szenvedett vereséget a Pohronie, miután a Sereď Lačný és Eneji Moses találatával már 2:0-ra vezetett a 68. percben. A garamszentkeresztiek becsületgólját Župa szerezte a 90. percben.



A szombati eredmények:

Felsőház:

ŠK Slovan Bratislava – FC ViOn Zlaté Moravce 4:1 (0:1)

Gólszerzők: 47. Ratão, 54., 80. Moha, 88. Ožbolt – 45+2. Čonka

AS Trenčín – FC Spartak Trnava 0:1 (0:0)

Gólszerző: 76. Ristovski (11-esből)



Alsóház:

FC Nitra – MFK Ružomberok 1:0 (0:0)

Gólszerző: 73. Kolčák

Piros lap: 90+3. Kochan (RUZ)

FK Pohronie – ŠKF Sereď 1:2 (0:1)

Gólszerzők: 90+1. Župa – 13. Lačný, 68. Eneji

MFK Zemplín Michalovce – FK Senica 1:0 (0:0)

Gólszerző: 90. Trusa



A forduló további programja:

Április 4. (vasárnap)

MŠK Žilina – FC DAC 1904 (16:00)



A bajnokság állása a szombati mérkőzéseket követően:

Felsőház:

Alsóház:

Góllövőlista:

Kalmár (DAC) – 13 gól

Balaj (ViOn) – 13 gól

Ratao (Slovan) – 12 gól

Kurminowski (Žilina) – 10 gól

Ramirez (DAC) – 10 gól

Divković (DAC) – 9 gól

Bichakhchyan (Žilina) – 9 gól

Čataković (Trenčín) – 9 gól

Holman (Slovan) – 8 gól

Faško (Nitra) – 8 gól

(tt)