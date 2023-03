Fortuna-szombat, rájátszás, 1. forduló: Mészárlás Nagyszombatban és Aranyosmaróton

A Spartak Trnava megmutatta, hogy a múlt heti Slovan elleni 1:4 ellenére egyáltalán nincs szándékában kiszállni a bajnoki címért folyó harcból. Taiwo már a 13. percben megszerezte a vezetést a Podbrezová ellen, pár perccel később pedig Štefánik pofozott a vendégek kapujába egy kipattanót. Félórányi játék után már 3:0 állt az eredményjelzőn, ezúttal Procházka nem adott esélyt Ludha kapusnak. Röviddel a fordulást követően Kabongo fejese utat talált a nagyszombati kapuba, de a találat nem adott lendületet a vendégeknek. Sőt, a 67. percben újfent Taiwo volt eredményes, hat perccel később Procházka is megszerezte második találatát a mérkőzésen, a 6:1-es végeredményt pedig Paur állította be a hajrában.

Aranyosmaróton is hét gólt láthatott a közönség. A Michalovce ezt megelőzően csak egy mérkőzést tudott megnyerni idegenben az idei szezonban, most viszont alaposan belelendült. Jánošík, Kanu és Peňa találatával háromgólos előnyre tett szert már az első félidőben. A második félidő elején Almeida csökkentette a ViOn hátrányát, Adenkule viszont a 78. percben megszerezte a nagymihályiak negyedik találatát. A mérkőzés végén még a hazai Brenkus büntetőből volt eredményes, egy perccel később pedig a nagymihályiak veteránja, Žofčák egy az egyben nem hibázott Lukáč kapussal szemben. Így a végeredmény: ViOn-Michalovce 2:5.

Néhány héttel ezelőtt a Skalica az alapszakaszban 3:0-s győzelmet aratott a sereghajtó Liptovský Mikuláš vendéglátójaként, most vendégként is ugyanilyen arányban tudott nyerni. Yao már az ötödik percben megszerezte a vezetést, majd a szünet előtt Hollý növelte kétgólosra a Skalica előnyét. A végeredményt Haša állította be a 62. percben.



A szombati eredmények:

Felsőház:

FC Spartak Trnava – FK Železiarne Podbrezová 6:1 (3:0)

Gólszerzők: 13., 67. Taiwo, 19. Štefánik, 30., 73. Procházka, 84. Paur – 51. Kabongo



Alsóház:

MFK Tatran Liptovský Mikuláš – MFK Skalica 0:3 (0:2)

Gólszerzők: 5. Yao, 39. M. Hollý, 62. Haša

FC ViOn Zlaté Moravce – MFK Zemplín Michalovce 2:5 (0:3)

Gólszerzők: 55. Almeida, 89. Brenkus (11-esből) – 11. Jánošík, 24. Kanu, 33. Peña, 78. Adekunle, 90. Žofčák



A pénteki eredmény:

Alsóház:

AS Trenčín – MFK Ružomberok 0:3 (0:1)

Gólszerzők: 36. Macejko, 79., 82. Gerec



A forduló további programja:

Felsőház:

Március 12. (vasárnap)

ŠK Slovan Bratislava – MŠK Žilina (15:00)

MFK Dukla Banská Bystrica – FC DAC 1904 (17:30)



A bajnokság állása:

Felsőház:

Alsóház:

Góllövőlista:

Polievka (B. Bystrica) – 13 gól

Krstović (DAC) – 12 gól

Cobnan (Podbrezová) – 9 gól

Cavrić (Slovan) – 8 gól

Brenkus (ViOn) – 7 gól

Kaprálik (Žilina) – 7 gól

Regáli (Ružomberok) – 7 gól

Taiwo (Spartak) – 7 gól

Kalmár (DAC) – 7 gól



(tt)