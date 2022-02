Fortuna-szombat, 20. forduló: Nem kegyelmezett a Slovan, életben tartotta felsőházi reményeit a Trenčín

A listavezető Slovan a Senica együttesét fogadta, az pedig nem volt kétséges, hogy a hazai csapat a találkozó favoritja. A pozsonyiak ennek elég hamar hangot is adtak: a 14. percben Weiss átadása a hosszú oldal felé szállt, a labda Ravason megpattanva Mustafičhoz került, akinek már csak az üres kapuba kellett passzolnia. Ezt követően kissé leült a játék, de továbbra is a hazaiak irányítottak. A 36. percben Green szögletébe jó ütemben tette bele a lábát a rövid saroknál érkező Božikov, a labda pedig a kapuban kötött ki. A fordulást követően Zmrhal hagyott ki egy ordító helyzetet, de nem sokkal később már újfent a vendég kapuban táncolt a labda: Kankavát senki sem fogta, így volt elég ideje, hogy a tizenhatos határáról a kapuba helyezzen. Lassacskán kezdtek éledezni a vendégek is, de csak egy lesgólig jutottak. A Slovan viszont további szabályos gólokat szerzett: a 75. percben Zmrhal szögletét követően az Atlético Madridtól érkező Šaponjić fejelt a kapuba, majd az utolsó percben kihagyhatatlan helyzetbe hozta Rabiut. A Slovan sima győzelmével továbbra is vezeti a tabellát.

A Tenčínnek mindenképp győznie kellett a sereghajtó Pohronie ellen, hogy életben tartsa reményeit a felsőházba jutásért. Hiába voltak aktívabbak és veszélyeztettek többször a hazaiak, a Pohronie sokáig ellenállt, de a 35. percben aztán megtört a jég – Kadák büntetőből megszerezte a vezetést a Trenčínnek. A hazaiak továbbra is támadásban maradtak, de Slančík kapus többször is góltól mentette meg a csapatát. A 70. percben viszont már ő is tehetetlen volt: Kadák szögletét követően Ikoba fejelt a kapuba. Az i-re a pontot szintén Ikoba tette fel, aki Zubairu ívelése után újfent fejjel mattolta Slančíkot. Győzelmével ugyan továbbra is csak a 8. helyen áll a Trenčín, de két fordulóval az alapszakasz vége előtt továbbra is van esélye a felső hatosban végezni.

A szombati játéknap harmadik találkozóját Poprádon rendezték, ahol az újonc Liptovský Mikuláš a Zlaté Moravce együttesét fogadta. Bár mindkét oldalon akadtak ígéretes helyzetek, egyik csapat sem tudott betalálni a 90 perc során. A 68. percben az aranyosmaróti Neofytidis a kiállítás sorsára jutott.



A szombati eredmények:

ŠK Slovan Bratislava – FK Senica 5:0 (2:0)

Gólszerzők: 14. Mustafič, 36. Božikov, 55. Kankava, 75. Šaponjić, 90. Rabiu

AS Trenčín – FK Pohronie 3:0 (1:0)

Gólszerzők: 35. Kadák (11-esből), 70., 84. Ikoba

MFK Tatran Liptovský Mikuláš – FC ViOn Zlaté Moravce 0:0

Piros lap: 68. Neofytidis (ZMO)



A pénteki eredmény:

FK Zemplín Michalovce – ŠKF Sereď 0:1 (0:1)

Gólszerző: 32. Jureškin



A forduló további programja:

Február 13. (vasárnap)

FC Spartak Trnava – FC DAC 1904 (17:00)



Február 14. (hétfő)

MFK Ružomberok – MŠK Žilina (15:00)



A bajnokság állása:

Góllövőlista:

Kadák (Trenčín) – 10 gól

Henty (Slovan) – 9 gól

Zmrhal (Slovan) – 7 gól

Regáli (Ružomberok) – 7 gól

Sukisa (Žilina) – 7 gól

Ristovski (Trnava) – 7 gól

Bichakhchyan (Žilina) – 6 gól

Trusa (Michalovce) – 6 gól

Lačný (Pohronie) – 6 gól

(tt)