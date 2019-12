Fortuna-szombat, 18. forduló: A Slovan nyerte a hónap meccsét, biztos előnnyel telel az élen

Aktívabban kezdte a mérkőzést a DAC, de sokáig egyik csapat sem tudott komolyabb helyzetet kialakítani. A 14. percben Abena szabálytalankodott Boatenggel szemben, a játékvezető pedig büntetőt ítélt a vendégek javára. A labda mögé Davis állt be, de akárcsak a nyitraiak ellen, ezúttal is kihagyta a büntetőt – Šulla kapus a kapufára tolta lövését. Az első félórában a DAC volt veszélyesebb, de Divković és Blackman helyzete is kimaradt. Lassacskán átvette a kezdeményezést a Slovan, amit Holman kapufája jelzett, egy perccel később viszont már a kapuban táncolt a labda: Moha remekül ment el Oravec mellett, majd balról középre tette a labdát, Rabiu pedig az elvetődő Jedlička mellett az üres kapuba lőtt. A félidő végéig Šporar még fejelt egy kapufát, de az eredmény már nem változott.

Nem telt el sok idő a második félidőből, máris kettővel vezetett a Slovan: Holman a tizenhatos torkában jól ugratta ki Šporart, aki Jedlička mellett elhúzta a labdát, majd az üres kapuba passzolt. A DAC igyekezett becsülettel, és bár többet birtokolta a labdát, képtelen volt áttörni a Slovan védelmét. Nem úgy a túloldalon: Jedlička többször is ajtó-ablak helyzetben mentette meg csapatát az újabb góltól.

A Slovan 2:0-ra legyőzte a DAC-ot, így a tabellán tízpontos előnnyel telel az élen. A DAC az első félórától eltekintve nem tudott mit kezdeni a bajnokaspiráns csapattal.

Nagymihályban szenvedett kétgólos vereséget a Spartak Trnava: a hazaiak Martinez goljával az első félidőben szereztek vezetést, majd a hajrában Hovhannisyan bebiztosította a győzelmet. A Michalovce így egyszeriben a tabella 5. helyén találta magát. Rózsahegyen nem láthatott gólt a közönség, 1:1-es döntetlent hozott a Nitra és a Trenčín összecsapása, a hazaiak még egy büntetőt is kihagytak az első félidőben.

Megszerezte szezonbeli első hazai győzelmét az újonc Pohronie, amely a Sereď együttesét fektette két vállra. A garamszentkeresztiek Mészáros András találatával szereztek vezetést a 25. percben, tíz perccel a mérkőzés vége előtt azonban Špehar egyenlíteni tudott. A 88. Percben viszont jött a csereként beálló Badolo és eldöntötte a három pont sorsát.



A szombati eredmények:

MFK Zemplín Michalovce – FC Spartak Trnava 2:0 (1:0)

Gólszerzők: 29. Martínez García, 80. Hovhannisyan

FK Pohronie – ŠKF Iclinic Sereď 2:1 (1:0)

Gólszerzők: 25. Mészáros, 88. Badolo – 81. Špehar

FC Nitra – AS Trenčín 1:1 (0:0)

Gólszerzők: 73. Ristovski – 76. Depetris

MFK Ružomberok – FC ViOn Zlaté Moravce 0:0

ŠK Slovan Bratislava – FC DAC 1904 2:0 (1:0)

Gólszerzők: 34. Rabiu, 53. Šporar



A forduló további programja:

December 8. (vasárnap)

FK Senica – MŠK Žilina (15:00)



A bajnokság állása a szombati mérkőzéseket követően:

(tt)