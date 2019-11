Fortuna-szombat, 17. forduló: DAC-győzelem a hazai szezonzárón, Radványi első diadala

Bár a hazaiak kezdték aktívabban a mérkőzést, az első félidő nem sok izgalmat hozott. Az első valamirevaló helyzetre egészen a 18. percig kellett várni, ekkor Vida Kristopher durrantott kapásból a kapu fölé. A sárga-kékek ugyan uralták a mérkőzést, ehhez képest a játékrész legnagyobb lehetősége a vendégek előtt adódott: Beskorovianyi elvétett egy átadást, Gatarič pedig egy az egyben mehetett kapura, a kimozduló Jedlička viszont jól zárta a szöget és bravúrral védett. A szünet előtt még Divković lövését védte Šipoš.

A gól nélkül első félidőt követően nagyobb sebességre kapcsolt a DAC, már az első percektől kezdve beszorította ellenfelét a kapuja elé. A nyomás végül meghozta eredményét: Ramirez ellen szabálytalankodtak a tizenhatoson belül, a játékvezető pedig büntetőt ítélt. Davis állt be a labda mögé, a panamai védő tizenegyesét azonban kifogta Šipoš kapus. Néhány perccel később viszont már ő is tehetetlen volt: Divković kapott szép labdát, majd tolt rajta néhányat és védhetetlenül a hosszúba lőtt. A vezetés tudatában is támadásban maradt a DAC, de további gólt már nem tudott szerezni – akárcsak a nyitraiak, akik jobbára ellentámadásból próbálkoztak, de az első félideihez hasonló nagy helyzetet már nem tudtak kialakítani.

A DAC otthon tartotta a három pontot, így az őszi szezon hajrájában győzelemmel búcsúzott a hazai pályától.

Újabb értékes pontokat gyűjtött a Michalovce, amely ezúttal a Sereď vendéként tudott diadalmaskodni. Nem született könnyen a nagymihályi győzelem: a találkozó egészen a 80. percig döntetlenre állt, akkor viszont jött Sidibé és megszerezte csapatának a vezetést. A ráadás 4. percében aztán a csereként beálló Hovhannisyan biztosította be a győzelmet.

Gólt nem, sárga lapot viszont annál többet hozott a Zlaté Moravce és a Senica összecsapása: a hazaiaktól öten, míg a vendégektől ketten kaptak sárga lapos figyelmeztetést. Megszerezte első győzelmét Radványi Miklós irányítása alatt a Pohronie, amely Mészáros András találatával elhozta a három pontot Zsolnáról, a trencséniek ideiglenes otthonából.



Szombati eredmények:

FC DAC 1904 – FC Nitra 1:0 (0:0)

Gólszerző: 63. Divković

ŠKF Iclinic Sereď – MFK Zemplín Michalovce 0:2 (0:0)

Gólszerzők: 80. Sidibé, 90+4. Hovhannisyan

FC ViOn Zlaté Moravce – FK Senica 0:0

AS Trenčín – FK Pohronie 0:1 (0:1)

Gólszerző: 45+2. Mészáros



A forduló további programja:

December 1. (vasárnap)

MŠK Žilina – ŠK Slovan Bratislava (15:00)



A bajnokság állása a szombati mérkőzéseket követően:

(tt)