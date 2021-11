Fortuna-szombat, 15. forduló: Győzelemmel mutatkozott be a DAC kispadján Joao Janeiro

A mérkőzés paradoxona, hogy a Senica háromszor is betalált, de les miatt a játékvezető egyiket sem adta meg. A DAC-nak viszont egy gól is elég volt a győzelem kiharcolásához, ezt pedig Moumou szerezte a 68. percben. Joao Janeiro, a sárga-kékek újonnan kinevezett edzője így győzelemmel mutatkozott be.

A hírt frissítjük!



A szombati eredmények:

FC DAC 1904 – FK Senica 1:0 (0:0)

Gólszerző: 68. Moumou

MŠK Žilina – MFK Tatran Liptovský Mikuláš 2:2 (2:0)

Gólszerzők: 36. Bichakhchyan, 44. Minárik – 81. Bartoš, 90+2. Krčík

FC ViOn Zlaté Moravce – FC Spartak Trnava 0:0

ŠKF Sereď – FK Pohronie 3:1 (1:1)

Gólszerzők: 14., 65. A. Kadlec, 80. Karrica – 11. Lačný



A pénteki eredmény:

MFK Ružomberok – AS Trenčín 3:0 (2:0)

Gólszerzők: 5. Regáli, 45+3. Kochan (11-esből), 68. Šefčík



A forduló további programja:

November 21. (vasárnap)

MFK Zemplín Michalovce – ŠK Slovan Bratislava (17:00)



A bajnokság állása:

Góllövőlista:

Henty (Slovan) – 8 gól

Kadák (Trenčín) – 7 gól

Sukisa (Senica) – 7 gól

Ristovski (Trnava) – 7 gól

Zmrhal (Slovan) – 6 gól

Lačný (Pohronie) – 6 gól

Bichakhchyan (Žilina) – 5 gól

Bartoš (L. Mikuláš) – 5 gól

Regáli (Ružomberok) – 5 gól

Cabral (Trnava) – 5 gól



(tt)