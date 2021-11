Fortuna-szombat, 14. forduló: Óriási pofont kapott a DAC Dunaszerdahelyen, ez volt az utolsó csepp a pohárban?

Pedig ígéretesen kezdődött a MOL Arénában rendezett találkozó: a második percben a vendégek hálóőre, Yakubu távol a kapujától elveszítette a labdát, Nicolaescu csapott le rá, majd távolról az üres kapu fölé emelt. Nem sokkal később Adzouana ígéretes pozícióból Ljubičićet találta el, majd feljegyezhettük a vendégek első komolyabb helyzetét is: Roberto Dias egy szöglet után a kapu mellé fejelt. A szerediek mély védekezésből indított ellentámadásokra építettek, a 17. percben egy ilyet követően jobbról érkezett lapos beadás a hazai kapu elé, Haša lövését pedig Jedlička bravúrral védte. A célzással egy ideig mindkét csapat hadilábon állt – a szeredieknél Morong, a DAC-nál Schäfer próbálkozása nem talált kaput, közben Lamkel Zé lövésénél Hurtado mentett önfeláldozóan. A 32. percben megszerezték a vezetést a sárga-kékek, egy röviden elvégzett szabadrúgást követően Andzouana emelte be a labdát az ötös környékére, Krstović pedig közelről a kapuba helyezett. Haša viszont kis híján azonnal kiegyenlített, lövése azonban nem sokkal ment mellé. Viszont, ami késett, nem múlott: közvetlenül a szünet előtt Ljubičić játszotta meg Radićot, ő bevezette a labdát a tizenhatosba, becsapta védőjét majd lőtt. A labda kipattant Jedličkáról, a szemfüles Morong pedig közelről a kapuba passzolt.

Alig telt el tíz perc a második félidőből, a szerediek megfordították az állást. Jureškin robogott a bal szélen, majd onnan centerezett precízen Morong elé, aki pedig a kapuba továbbította a labdát. Pár percen belül kis híján a harmadikat is megkapta a DAC, Haša félpályás emelését viszont Jedlička kiszedte a léc alól. Németh Antal Balić és Hahn beállításával próbálta felrázni csapatát, de ők sem tudtak átütőerőt vinni a játékukba. A második félidőben a sárga-kékeknek semmi sem jött össze, játékukban sok volt a pontatlanság, ellenfelüket nem tudták nyomás alá helyezni, és ami a lényeg, hiába voltak lövéseik, a kaput alig találták el. A mutatott teljesítmény a hazai közönség tetszését sem nyerte el, amely a mérkőzés alatt többször is távozásra szólította fel Németh Antal vezetőedzőt. A Sereď ellenben továbbra is veszélyes kontrákat vezetett és őrizte az egygólos előnyét. Sokat elmond a DAC játékáról, hogy a fordulást követően a hajrában jegyezhettük fel a legnagyobb helyzetét, Balić életerős löketét viszont Yakubu a kapu fölé tenyerelte. A vendégek a 90. percben tették fel az I-re a pontot: Davis veszítette el a labdát a hazai térfélen, Muhamedbegovićólt Karrica szerezte meg, aki tolt egyet rajta a tizenhatoson belül, majd visszahúzta a rövid sarokra, Jedlička pedig nem ért le rá. A ráadás perceiben kis híján negyedszer is betaláltak a vendégek, de Radić végül a kapu mellé lőtt.

A Sereď, amely ezt megelőzően 13 meccsen csupán háromszor tudott nyerni a bajnokságban, illetve a szezonban először tudott idegenben diadalmaskodni, elvitte a három pontot Dunaszerdahelyről. A DAC-nál továbbra is akadozik a fogaskerék, a kérdés pedig az, hogy ez volt-e az utolsó csepp abban a bizonyos pohárban?

A másik két szombati bajnokin is vendéggyőzelem született. A szezont ígéretesen kezdő Senica továbbra sem tud kilábalni a gödörből, aktuális ellenfele, a Zlaté Moravce viszont megszakította negatív szériáját. A hazaiak már az ötödik percben megszerezték a vezetést, miután Oršula remek passzát követően Jurdík a kapuba talált. Az aranyosmarótiak viszont még az első félidő vége előtt egyenlíteni tudtak: Mondek kapott labdát a hazai védelem mögött, és higgadtan mattolta Ravast. Sokáig úgy tűnt, a mérkőzés pontosztozkodással ér véget, a hajrában viszont a vendégektől jött Kyziridis, és eldöntötte a három pont sorsát.

Garamszentkereszten a vendég zsolnaiak szerezték meg a vezetést a 32. percben: Paur passzát követően Bichakhchyan finoman a hosszú oldal felé továbbította a labdát, az érkező Jánošík pedig probléma nélkül a kapuba továbbított. Alig telt el tíz perc, és kiegyenlítettek a hazaiak. Badolo fejese még kijött a kapufáról, Mazan pedig Paur mellől a hálóba tudott fejelni. Az első félidő ráadásának 3. percében viszont újfent betaláltak a vendégek, Paur fejesét még kifogta Hrdlička, az ismétlést azonban már a kapuba küldte. A fordulást követően már nem rezdültek meg a hálók, így a Žilina három ponttal távozott, ezzel pedig megelőzte a DAC-ot a tabellán.



A szombati eredmények:

FC DAC 1904 – ŠKF Sereď 1:3 (1:1)

Gólszerzők: 32. Krstović – 44., 55. Morong, 90. Karrica

FK Senica – FC ViOn Zlaté Moravce 1:2 (1:1)

Gólszerzők: 5. Jurdík – 43. Mondek, 84. Kyziridis

FK Pohronie – MŠK Žilina 1:2 (1:2)

Gólszerzők: 40. Mazan – 32. Jánošík, 45+3. Paur



A pénteki eredmény:

AS Trenčín – MFK Zemplín Michalovce 4:2 (2:0)

Gólszerzők: 17. Kadák (11-esből), 24. Vaško (öngól), 46. Hollý, 85. Azango – 49. Vaško, 73. Pena



A forduló további programja:

November 7. (vasárnap)

ŠK Slovan Bratislava – MFK Ružomberok (15:00)

MFK Tatran Liptovský Mikuláš – FC Spartak Trnava (17:00)



A bajnokság állása:

Góllövőlista:

Henty (Slovan) – 8 gól

Kadák (Trenčín) – 7 gól

Sukisa (Senica) – 7 gól

Ristovski (Trnava) – 6 gól

Zmrhal (Slovan) – 5 gól

Lačný (Pohronie) – 5 gól

(tt)