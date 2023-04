Fortuna-péntek, rájátszás, 5. forduló: Magához tért a korai pofon után a DAC, Dimun volt a megmentő (VIDEÓ)

Adrian Guľa a Slovan elleni találkozóhoz képest több módosítással a kezdőben küldte pályára csapatát. A védelemben Brunetti helyett Kružliak kezdett, rajta kívül pedig Nebyla és Veselovský is az első perctől a pályán volt. Kalmár és Ramadan csak a cserepadon kapott helyet, a sérült Krstović és Gavrić viszont nem állt a vezetőedző rendelkezésére.

Az esős idő ellenére több mint 5500 szurkoló látogatott ki a mérkőzésre, a harmadik percben pedig megrökönyödve nézte, hogy a vendégcsapat megszerezte a vezetést. A mérkőzés első szögletét röviden végezték el, Ďatko jobboldali centerét aztán Pavúk csúsztatása követte, Petráš pedig hiába vetődött, a labda a jobb alsóban kötött ki. Perceken belül érkezhetett volna a DAC válasza, ám Nebyla kissé élesebb szögből elvétette a kaput. A kilencedik percben már a kapuban volt a labda, de a játékvezető nem adta meg a találatot, az ítéletét pedig a videobíró is megerősítette. Történt ugyanis, hogy Káčer lövése után a labda lepattant a kapufáról, és a gólvonalon gurult, ebbe pedig beleért Nebyla, aki a lövés pillanatában lesen volt. Még negyedórányi játék sem telt el, amikor a hazai csapatnak cserélnie kellett: Niarchos sérülés miatt hagyta el a pályát. A Podbrezová kedvét meghozta a szerzett gól, a 19. percben Špyrka próbálkozott távoli lövéssel, amit Petráš üggyel-bajjal hárítani tudott. A túloldalon Andzouana a tizenhatos határáról vette célba a hosszú felsőt, a labda viszont a kapufát érintve kifelé pattant. Pár perccel később Bartoš blokkolta óriási helyzetben Andzouana újabb lövését.

A második játékrész vendégziccerrel kezdődött. Sangare ívelt a hazai kapu elé, a túloldalon érkező Ďatko pedig teljesen üresen lőhetett. A labda a kapu fölé ment. Az 50. percben emberhátrányba került a Podbrezová, miután Faško megkapta második sárga lapját, így automatikusan villant a piros is. A hazai csapat növelte az iramot, és hamar ki is használta a kínálkozó lehetőséget. Egy szöglet után a labda kivágódott a tizenhatos vonalához, onnan Anzdouana küldte kapura, Ludha pedig ugyan hárítani tudott, de kijött róla a labda. Az érkező Dimun csapott le rá, és egyből a kapuba lőtte. A gól után Guľa Szánthót és Kalmárt is becserélte, a két magyar pedig új lendületet hozott a hazai csapatba. A 72. percben az eredményt is megfordította a DAC. Kalmár tartotta meg a labdát a tizenhatos előterében, letette a középen érkező Dimunnak, aki kilőtte a jobb alsót. Ludha hiába vetődött. A 83. percben Szánthó biztosíthatta volna be a hazaiak győzelmét, lövése viszont gyengére sikeredett, Ludha így gond nélkül hárított. A hajrában a hazaiak már nem erőltették a támadásokat, a vendégek pedig képtelenek voltak akciót indítani, így az eredmény nem változott.

A DAC így ismét hatpontosra növelte előnyét, a második Slovan vasárnap lép pályára.



A pénteki eredmény:

Felsőház:

FC DAC 1904 – FK Železiarne Podbrezová 2:1 (0:1)

Gólszerzők: 58., 72. Dimun – 3. Pavúk



