Fortuna-péntek, 2. forduló: Kétszer is vezetett az újonc, de végül az egy pontnak is örülhet

Meglepetésre a vendégek szerezték meg a vezetést az első félidő derekán. Egy tetszetős akciót követően Vlasko játszotta meg Yaót, aki a kapu rövid oldalába lőtt. Nem kellett sokat várni a hazaiak válaszára: tíz perccel később Hollý a tizenhatoson belül kézzel ért bele Pinte fejesébe, a játékvezető pedig egyből a büntetőpontra mutatott. Pintér tizenegy méterről nem hibázott.

A fordulást követően újfent a vendégek jutottak előnyhöz. Fábry egy szögletből laposan juttatta be a labdát a hazai tizenhatosba, a jó ütemben érkező Rudzan pedig a kapuba pofozta a labdát. A szakolcaiak őrizték egygólos előnyüket, negyed órával a rendes játékidő vége előtt viszont nehéz helyzetbe kerültek, ugyanis Haša megkapta második sárga lapját, ezzel együtt pedig a pirosat is, így mehetett is zuhanyozni. Az aranyosmarótiak a hajrában kihasználták az emberelőnyt. Horák kiugratta Mondeket, aki kicselezte védőjét, majd a kapu hosszú oldalába helyezett. A maradék időben már több gól nem született, így a találkozó pontosztozkodással ért véget.



A pénteki eredmény:

FC ViOn Zlaté Moravce – MFK Skalica 2:2 (1:1)

Gólszerzők: 36. Pintér (11-esből), 85. Mondek – 26. Yao, 65. Rudzan

Piros lap: 76. Haša (SKA)



A forduló további programja:

Július 23. (szombat)

MFK Tatran Liptovský Mikuláš – MFK Zemplín Michalovce (18:00)

ŠK Slovan Bratislava – AS Trenčín (18:00)



Július 24. (vasárnap)

MŠK Žilina – FC DAC 1904 (17:00)

MFK Ružomberok – FK Železiarne Podbrezová (18:00)

FC Spartak Trnava – MFK Dukla Banská Bystrica (20:30)



A bajnokság állása:

(tt)