Fortuna Liga, rájátszás, 9. forduló: Langyos DAC-vereség Rózsahegyen, ismert a kieső neve

Amióta a DAC bebiztosította második helyét a bajnokságban, a csapat jócskán visszavett a gázból. Egy hete a sárga-kékek klubrekordot állíthattak volna fel, ha legyőzik a Sereď csapatát, ezzel megszerezve sorozatban hatodik győzelmüket. Ez nem történt meg, ezúttal pedig jubileumi 750. élvonalbeli meccsükön maradtak alul a Ružomberok otthonában.

Peter Hyballa az előző bajnokin rájött, hogy nem túl szerencsés több helyen megbontani a csapatot, ezért a rózsahegyiek ellen megszokott kezdőcsapatát küldte pályára, és csupán egy helyen változtatott: Huk helyett Blackman volt már az első perctől a pályán.

A mérkőzés hazai mezőnyfölénnyel kezdődött, és ennek elég korán meg is lett az eredménye: egy bedobást követően Kostadinov kényszerítőből adta vissza a labdát Mustedanagičnak, aki senkitől sem zavartatva tört be a tizenhatosba, majd kissé éles szögből mattolta Jedličkát. A gólt követő néhány percben is a rózsahegyiek domináltak, majd a DAC szép lassan átvette a stafétát. A hazaiak masszívan védekeztek, a dunaszerdahelyiek pedig hiába birtokolták többet a labdát, képtelenek voltak áttörni az ellenfél védelmén. Az első valamirevaló DAC-helyzetre fél órát kellett várni: Ronan távoli lövését Macíknak kellett kitornáznia a jobb alsóból.

A fordulást követően is a játék főként a mezőnyfociról szólt, a hazaiaknak megfelelt az egygólos előny, így csak annyit támadtak, amennyi feltétlenül szükséges volt. A 71. percben majdnem másodszor is betaláltak, Kružliak csukafejesét viszont Jedlička óriási bravúrral hárította. Ahogy telt az idő, a hazaiak egyre többször kerültek a földre és kértek ápolást, ezzel értékes perceket gyűjtve. A DAC a mérkőzés végére sem tudott átütőerőt vinni játékába. A hajrában Bilenkyi előtt adódott lehetőség az egyenlítésre, de óriási helyzetben luftot rúgott.

A mérkőzés 1:0-s hazai győzelemmel ért véget, ami a DAC szempontjából csupán kozmetikailag változtat a végső eredményen, a Ružomberok számára viszont nem kis jelentőséggel bír: az MFK ezzel bebiztosította harmadik helyét a bajnokságban és kvalifikálta magát az Európa Liga selejtezőjébe.

Gólgazdag mérkőzésnek lehettek szemtanúi a nézők Nagymihályban, ahol a hazaiak 2:0-ra és 3:2-re is vezettek a már bajnok Slovan ellen, de a pozsonyiak mindannyiszor egyenlíteni tudtak.

Hosszú idő után győzött a Žilina, amely kis híján eltékozolta háromgólos előnyét a Sereď ellen. A zöld-sárgák ugyan igyekeztek életben tartani esélyüket a harmadik hely megszerzésére, a Ružomberok győzelmével viszont végleg búcsút inthetnek a dobogónak.

Búcsúzik az élvonaltól a Pozdbrezová csapata, amely szombaton ki-ki mérkőzésen maradt alul 0:4-re az AS Trenčín otthonában. A trencséniek ezzel megúszták a biztos kiesést, viszont az osztályozós helyről nem tudtak elmozdulni.

Az aranyosmarótiak végezhetnek még osztályozós helyen, miután sima vereséget szenvedtek a tavasszal lehengerlő játékot mutató Senica otthonában. A szeniceiek sorozatban hetedik bajnokijukat nyerték meg!

A Nitra hazai pályán nem bírt a tavalyi bajnok Spartak Trnavával, a nagyszombatiak győztes találatát David Depetris szerezte a 79. percben.



Eredmények:

Felsőház

MFK Ružomberok - FC DAC 1904 1:0 (1:0)

gólszerző: 6. Mustedanagić

MFK Zemplín Michalovce – ŠK Slovan Bratislava 3:3 (2:1)

gólszerzők: 25. Casado, 28. Diarra, 68. Turik – 40. Šporar, 62. Bajrić, 76. Šporar

ŠKF Iclinic Sereď – MŠK Žilina 2:3 (1:3)

gólszerzők: 40. Špehar, 57. Špehar – 13. Škvarka, 32. Škvarka, 37. Jánošík

Alsóház

FC Nitra – FC Spartak Trnava 0:1 (0:0)

gólszerzők: 79. Depetris

AS Trenčín – FK Železiarne Podbrezová 4:0 (2:0)

gólszerzők: 5. Sleegers, 45+2. Čataković, 65. Sleegers, 71. Čataković

FK Senica – FC ViOn Zlaté Moravce 3:1 (2:0)

gólszerzők: 11. Kwin Kwin (öngól), 25. Azankpo, 54. Deretti – 56. Ďubek



A bajnokság állása:

Felsőház

Alsóház

(tt)