Fortuna Liga, rájátszás, 8. forduló: Váratlan vereség Dunaszerdahelyen, hatot vágott a Slovan

A DAC azt a Sereďet fogadta a MOL Arénában, amelyet a bajnokság idei kiírásában háromból háromszor legyőzött. Ezeken a mérkőzéseken a sárga-kékek 11 gólt szereztek és egyet sem kaptak. Ennek fényében ezúttal is sokan gólfesztiválra számíthattak, ami ugyan be is következett, de nem a várt eredmény formájában.

Sejtésünk beigazolódott, miszerint Peter Hyballa olyan játékosokat vethet be a tétnélküli mérkőzésen, akik a bajnokság eddigi szakaszában nem sok szerephez jutottak. A kapuban a kedden még főzőcskéző Jedlička helyett Kucz kapott helyet, de bekerült a kezdőbe Blackman, Bednár és az utóbbi időben mellékvágányra szoruló Herc is. Mint kiderült, Hyballa húzása nem éppen jött be.

Alig kezdődött el a mérkőzés, a szerediek máris gólt ünnepeltek: egy szeredi játékos Blackmant megverve balról betört a tizenhatosba, majd az érkező Špehár elé tálalt, aki közelről nem hibázott. A sárga-kékeket kissé megfogta a korai gól: többet birtokolták ugyan a labdát, de a jól védekező szeredieken képtelenek voltak áttörni. A vendégek főként kontrákra rendezkedtek be, ennek pedig negyed órával később meg is lett a további eredménye: Morong jobbról érkező beadását Kucz kiöklözte, de a játékszer újfent a vendégekhez került. Lačný húzott néhányat a labdán, majd a jobb helyzetben álló Špehárhoz passzolt, akinek már csak az üres kapuba kellett továbbítania.

Két perccel később összejött a DAC-nak a szépítés. Čmelík jobboldali lövését Nwolokor csak kiütni tudta, az érkező Divkovič még a kapust találta el, de a kipattanót Vida Krisztopher okosan a kapufa mellé lőtte. A továbbiakban is nyomtak a hazaiak, Ronan távoli lövést viszont Nwolokor védte, Vida Kristopher pedig közelről a kapu fölé lőtt. Nem sokkal az első félidő vége előtt a szerediek újfent betaláltak: Bilas balról érkező lapos beadását a teljesen üresen érkező Lačný közelről vágta a kapuba. A lefújás előtt még Divkovič került nagy helyzetbe, de egy az egyben a kapussal szemben a kaput is átemelte.

A félidőben Hyballa kettős cserével próbálta felrázni csapatát, pályára küldte Kalmárt és Vida Mátét is. A játékrész elején Vida Kriszt elakasztották a tizenhatoson belül, a játékvezető pedig büntetőt ítélt. A tizenegyest Davis magabiztosan értékesítette, így újfent egygólos volt a különbség a két csapat között. A DAC nehezen tudta áttörni a vendégek védelmét, de ha sikerült is, akkor vagy Nwolokor védett, vagy a védők blokkoltak. A szerediek kontrákból támadtak, Kucznak néhányszor távol a kapujától kellett tisztáznia. A mérkőzés végére a vendégek már inkább az időhúzással voltak elfoglalva, a játékvezető ennek fejében pedig hat percet hosszabbított. Amíg mindenki abban bízott, hogy a DAC egyenlíthet a hátralévő időben, a Sereď negyedszer is betalált: Morong beadása megtalálta a túloldalon érkező Ulrichet, aki védhetetlenül a kapuba lőtt. Eldőlni látszott a mérkőzés, viszont alig egy perccel később egy remek kiugratást követően Bilenkiy is betalált. A hátralévő időben a DAC már nem tudott helyzetet kialakítani, így a mérkőzés 3:4-es vendégsikerrel ért véget.

A DAC öt győztes bajnokit követően vereséget szenvedett, így nem sikerült klubrekordot felállítania azzal, hogy sorozatban hat mérkőzésen győz a bajnokságban. A mérkőzést követően Peter Hyballa elismerte, hogy nem jöttek be a kezdőcsapatban eszközölt húzásai, emellett az ellenfél masszív védekezésével és ellentámadásaival gyakran nem tudtak mit kezdeni.

Zajlott az élet a többi pályán is. A Slovan Pozsonyban mutatta meg, hogy nem hiába nyerte meg a bajnokságot, és hat góllal küldte haza az egyre kilátástalanabb helyzetbe kerülő Žilinát. A Ružomberok értékes győzelmet aratott Nagymihályban, így a harmadik helyet birtokolva ötpontos előnyre tett szert a negyedik zsolnaiakkal szemben.

Az alsóházban a Senica Nyitrán folytatta menetelését: a nem is olyan régen még sereghajtóként szerénykedő szeniceiek sorozatban hatodik győzelmüket aratták. Hosszú idő után újra győzni tudott a Spartak Trnava, amely a sereghajtó Podbrezovát küldte haza egy hármassal.

Fontos győzelmet aratott a ViOn, amely közvetlen tabellaszomszédját, az osztályozós helyen álló AS Trenčínt fektette két vállra.

Két fordulóval a bajnokság vége előtt elmondható, hogy a ViOn-Trenčín-Podbrezová hármas valamelyike végez majd a kieső-, illetve az osztályozós helyen. A tökutolsó vasgyáriak ugyan még utolérhetik a bennmaradást érő 10. helyen tanyázó aranyosmarótiakat, ehhez viszont utolsó két bajnokijukon hat pontot kell szerezniük, de a többi mérkőzésnek is számukra kedvezően kell alakulnia.

Eredmények:

Felsőház

ŠK Slovan Bratislava – MŠK Žilina 6:2 (3:0)

gólszerzők: 3. Šporar, 32. Holman, 43. Dražić, 58. Šporar, 80. Šporar, 83. Moha – 49. Gamboš, 74. Vallo

MFK Zemplín Michalovce – MFK Ružomberok 0:3 (0:1)

gólszerzők: 31. Qose, 53. Gerec (Mustedanagić), 83. Gál-Andrezly

FC DAC 1904 – ŠKF Iclinic Sereď 3:4 (1:3)

gólszerzők: 18., K. Vida, 56. Davis, 90+3. Bilenkiy – 1., 13. Špehar, 43. Lačný, 90+2. Ulrich



Alsóház

FC ViOn Zlaté Moravce – AS Trenčín 2:1 (0:0)

gólszerzők: 56. Švec, 87. Švec – 89. Kleščík

FC Nitra – FK Senica 2:3 (1:2)

gólszerzők: 31. Farkaš, 81. Kóňa – 7. Ramírez, 41. Fabiš (öngól), 73. Ramírez

FC Spartak Trnava – FK Železiarne Podbrezová 3:1 (1:1)

gólszerzők: 14. Obročník (öngól), 65. Ku. Yilmaz, 75. Miesenböck – 11. Ďatko

A bajnokság állása:

Felsőház

Alsóház

(tt)