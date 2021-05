Fortuna Liga, rájátszás, 7. forduló: Fontos láncszem nélkül az európai kupaszereplésért

A DAC nagy lépést tett egy hete az európai kupaszereplés felé azzal, hogy idegenben két vállra fektette az aranyosmaróti ViOn együttesét, így Németh Antal győzelemmel mutatkozott be a sárga-kékek vezetőedzőjeként. Négy fordulóval a bajnokság vége előtt a DAC-nak öt pont az előnye a harmadik Spartakkal és tíz a negyedik Žilinával szemben. Hétvégén épp a sárga-zöldek látogatnak Dunaszerdahelyre, egy esetleges hazai győzelem, sőt már egy döntetlen is azt jelenté, hogy a DAC legrosszabb esetben a harmadik helyen végez, ami biztos indulást jelente a Konferencia Liga selejtezőjében.

„Örültünk az Aranyosmaróton mutatott csapatszellemnek, de tisztában vagyunk vele, hogy főleg a támadójátékunkban van javítanivaló. Veszélyesebben kell futballoznunk, szeretnénk tetszetős játékstílussal és több góllal kedveskedni a szurkolóknak. A Žilina egy nagyon fiatal, ám egyúttal remekül szervezett együttes, amely ellen nem könnyű futballozni. Tudjuk, hogy az új európai kupasorozatba, a Konferencia Ligába való bejutáshoz elég egy pont, de mindenképpen győzelmi szándékkal lépünk pályára. Ebben a szezonban még nem sikerült legyőznünk a Žilinát, így itt az ideje megtörni ezt a sorozatot“

– nyilatkozta Németh Antal vezetőedző, aki a sérült Kalmár Zsolt mellett az utóbbi időben remek formában futballozó és a góllövőlistát vezető Eric Ramirez játékára sem számíthat – a venezuelai támadó ugyanis egy hete begyűjtötte szezonbeli ötödik sárga lapját, így automatikus eltiltásban részesült.

„Taiwo és Nicolaescu személyében további tehetséges csatárokkal rendelkezünk. Azt gondolom, hogy képesek leszünk pótolni Ramirezt és nem fogjuk megérezni a hiányát a meccsen”

– tette hozzá a vezetőedző.

Jól kezdte a rájátszást a Žilina, a Spartak legyőzését követően szoros döntetlent ért el a Slovan és a DAC ellen, majd két vállra fektette a Trenčínt is. Az utóbbi időben viszont akadozni kezdett a gépezet, kikapott Aranyosmaróton, majd hazai pályán a Slovan ellen is, ezzel pedig öt pontra távolodott a még európai kupaszereplést érő harmadik helytől. Pavol Staňo védencei emellett még a Slovanft Cupban is játékban vannak, ahol hétközben, az elődöntő első felvonásán 4:2-re nyertek a Košice vendégeként.

A DAC korábban 12 meccses veretlenségi szériát húzott a Žilina ellen, idén viszont még nem tudott nyerni soros ellenfele ellen. Októberben a sárga-kékek 1:4-es vereséget szenvedtek Zsolnán, idén februárban 1:1-es döntetlen született a MOL Arénában, áprilisban pedig fordulatos 3:3-as döntetlen került a jegyzőkönyvbe.

A két csapat egymás elleni mérkőzései az alapszakaszban és a rájátszásban:

Pikáns rangadóra is sor kerül a hétvégi fordulóban: az ötmeccses győzelmi sorozatot húzó Spartak Trnava a listavezető Slovant fogadja. A két csapat két hete már megmérkőzött egymással, akkor a nagyszombatiak meglepetésre három ponttal távoztak Pozsonyból. A Slovan adott esetben már most bebiztosíthatja bajnoki címét (ha a fordulóban több pontot szerez, mint a DAC), viszont a Spartak sem veszi félvállról a találkozót, hiszen jelenlegi formájából kiindulva elérhetőnek érezheti a második helyet.

A Trenčín és a ViOn számára lényegében már lefutottnak számít a szezon, a trencséniek már csak abban reménykednek, hogy sorozatban hat vesztes bajonki után megszerzik első pontjaikat a rájátszásban – a hullámzó teljesítményt nyújtó aranyosmarótiak ellen ez nem tűnik lehetetlen feladatnak.

Legutóbb élre állt a Ružomberok az alsóházban, vezető pozícóját pedig a sereghajtó Michalovce ellen teheti még biztosabbá. Az egyre kilátástalanabb helyzetbe sodródó nyitraiak tabellaszomszédjuknál, a Senicánál vendégeskednek – az erdőhátiak két hete sima 3:0-s győzelemmel elhozták a három pontot a Zobor alól, egy hasonló eredmény pedig szinte végleg megpecsételné Michal Ščasnýék sorsát. A hetedik helyért harcol a Sereď és a Pohronie Aranyosmaróton. A garamszentkeresztiek nem egész egy hónapja hazai pályán maradtak alul soros ellenfelükkel szemben, így most lesz mit visszafizetniük.



A rájátszás 7. fordulójának programja:

Felsőház:

Május 1. (szombat)

FC DAC 1904 – MŠK Žilina (14:30)

AS Trenčín – FC ViOn Zlaté Moravce (17:00)

Május 2. (vasárnap)

FC Spartak Trnava – ŠK Slovan Bratislava (18:00)



Alsóház:

Május 1. (szombat)

FK Senica – FC Nitra (17:00)

MFK Zemplín Michalovce – MFK Ružomberok (17:00)

ŠKF Sereď – FK Pohronie (17:00)



A bajnokság állása:

Felsőház:

Alsóház:

Góllövőlista:

Ramirez (DAC) – 16 gól

Ratao (Slovan) – 14 gól

Balaj (ViOn) – 14 gól

Kalmár (DAC) – 13 gól

Kurminowski (Žilina) – 12 gól

Divković (DAC) – 10 gól

Čataković (Trenčín) – 10 gól

Holman (Slovan) – 9 gól

Regáli (Ružomberok) – 9 gól

Bichakhchyan (Žilina) – 9 gól

