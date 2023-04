Fortuna Liga, rájátszás, 6. forduló: A legfontosabb pillanatban szakítaná meg rossz sorozatát a DAC a Spartak ellen

A Fortuna Liga rájátszásának feléhez érkeztünk, a DAC már összes ellenfelével találkozott a felsőházban, így most következnek a visszavágók. Elsőként a Spartak Trnavával kell szembenéznie.

A DAC a rájátszás eddigi öt mérkőzéséből négyet megnyert, csupán a Slovan fogott ki rajta. Legutóbb a Podbrezovát sikerült két vállra fektetnie, noha nem született könnyen a győzelem. Az esőáztatta mérkőzésen a vendégek már a harmadik percben betaláltak, ám Faško kiállítása a második félidő elején döntőnek bizonyult. A DAC az emberelőnyt kihasználva Dimun duplájával megfordította a találkozót, ezzel otthon tartva a nagyon fontos három pontot.

A sárga-kékek előnye három pont a Slovannal szemben, így akárcsak egy hete, ezúttal is érvényes, hogy egy esetleges botlás akár az első helybe is kerülhet, pontegyenlőség esetén ugyanis az egymás elleni eredmények jelenleg a pozsonyiak oldalára billentik a mérleg nyelvét. Vasárnap újabb nehéz feladat vár a dunaszerdahelyiekre, hiszen a kerületi rivális Spartak Trnava otthonába látogatnak. A nagyszombatiak az alapszakasz során néhány kisebb kilengést leszámítva végig kiegyensúlyozott teljesítményt nyújtottak, végig ott tanyáztak a dobogó alsó foka körül. Amikor a rájátszás első fordulójában féltucat góllal szórták meg a Podbrezovát, mindenki azt gondolhatta, hogy a Spartak kemény hajrát indít a bajnoki címért folyó harcban, ám a folytatás már legkevésbé sem az ő szájuk íze szerint alakult. Az ezt követő négy bajnokiból egyet sem tudtak megnyerni (két döntetlen, két vereség), és szép lassan ki is szálltak a bajnoki címért folyó harcból. Jelenleg a legfőbb céljuk az lehet, hogy megőrizzék harmadik helyüket, és nem mellesleg helyt álljanak a Slovnaft Cup döntőjében, ahol a Slovan vár rájuk.