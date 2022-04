Fortuna Liga, rájátszás, 5. forduló: Lélektelen játékkal kapott ki a DAC Pozsonyban, de még nem bajnok a Slovan (VIDEÓ)

A várakozásokkal ellentétben a vendégek előtt adódtak a mérkőzés első komolyabb helyzetei, de Chovan kapus előbb Szánthó fejesét fogta magabiztosan, majd Pinto éles szögből leadott lövését ütötte ki. A hazaiak kissé álmosan kezdtek, első komolyabb helyzetükre több mint húsz percet kellett várni: Weiss egy váratlan pillanatban gyönyörű passzt adott Šaponjićnak, aki egyből maga elé engedte a labdát és már csak a kapus volt vele szemben. Kissé kiszorított helyzetből kellett lőnie, de Veszelinov ettől még bravúrosan hárított. Hat perccel később viszont már megszerezte a vezetést a Slovan: egy előreívelt labdát Szánthó fejelt le középre, a második hullámból érkező Zmrhal pedig egyből a bal alsóba küldte. Veszelinov kapus vetődött, de nem érte el, a lövés erős és pontos volt. A sárga-kékek játéka a bekapott gólt követően sem vált aktívabbá, ugyan sikerült helyzeteket kidolgozniuk, de az irányzékkal már gondok adódtak.

A második félidő elején alaposan belelendült a hazai csapat, ugyanis már 24 másodperc után kétgólosra növelte előnyét. A DAC kezdte a második félidőt, de rögtön el is vesztette a labdát, majd gyors kontrát vezetett a Slovan, Mustaficot ugratták ki a jobb szélen, aki zavartalanul adhatott középre, ott pedig Rabiu teljesen tisztán várta a labdát, igazított egyet rajta, majd a léc alá vágta. Alig telt el tíz perc, és már 3:0 virított az eredményjelzőn. Weiss indította a jobb szélen Rabiut, aki felvitte a labdát a tizenhatosig, ott középre tette Mustafic elé, ő pedig egyet tolt rajta, majd a csapatkapitány Kružliakkal a nyakán a kapuba lőtt. Nem sokkal később kis híján osztálykülönbségűre nőtt az állás, ám Čavrić ívelését követően Šaponjić pár méterről csak a felső lécet találta el. Tíz perccel a mérkőzés vége előtt Ciganiks szerezhette volna meg a DAC-nak a becsületgólt, de óriási helyzetben laposan a hosszú alsó mellé lőtt. A végén azért csak összejött a vendégeknek a szépítés: egy szöglet során Dimunhoz került a labda, aki egyből lőtte tovább, a bolyban pedig Sharani ért bele úgy, hogy Chovan mozgásával ellentétes irányba ment és a hálóban kötött ki.

A Slovan megérdemelt győzelmet aratott, és egyetlen lépésre van az újabb bajnoki aranytól.

A pozsonyiak akár már a hétvégén bajnokok lehettek volna, ehhez viszont az kellett, hogy a Ružomberok ne tudjon nyerni a Sereď vendégeként. Ehhez képest a rózsahegyiek már a második percben betaláltak – Rymarenko kapáslövése talált utat a hazai kapuba. Pár perccel később Košťál egyenlíthetett volna, de nagy helyzetben a kapu mellé lőtt. Negyed órával később másodszor is betalált a Ružomberok. Egy szabadrúgást követően Rymarenko pöccintett oda Madleňáknak, aki a sorfalat és Chudý kapust is átlőtte. Két perccel később már hárommal vezethetett volna a vendégcsapat, de Rymarenko egy az egyben nem tudott túljárni Chudý eszén. A félidő végén viszont mégis megszületett a rózsahegyiek újabb találata: Regáli vezette a labdát a hazai kapura, majd megjátszotta Boďát, ő pedig nem hibázott. Közvetlenül a szünet előtt viszont szépíteni tudtak a hazaiak: Matheus a tizenhatoson kívülről talált be.

A fordulást követően is a vendégek voltak veszélyesebbek, a hazaiak reménye pedig a 74. percben foszlott teljesen szerte, amikor Fábry megkapta második sárga lapját, majd automatikusan a pirosat is. Az eredmény viszont már a továbbiakban nem változott. A Ružomberok győzelmével visszavette második helyét a tabellán, és elhalasztotta a pozsonyiak bajnoki ünneplését.



A vasárnapi eredmények:

Felsőház:

ŠK Slovan Bratislava – FC DAC 1904 3:1 (1:0)

Gólszerzők: 27. Zmrhal, 46. Rabiu, 58. Mustafič – 90+2. Sharani

ŠKF Sereď – MFK Ružomberok 1:3 (1:3)

Gólszerzők: 44. Matheus – 2. Rymarenko, 16. Madleňák, 40. Boďa

Piros lap: 74. Fábry (SER)



A szombati eredmények:

Felsőház:

FC Spartak Trnava – MŠK Žilina 1:0 (1:0)

Gólszerző: 19. Čurma



Alsóház:

FK Senica – FK Pohronie 2:1 (0:0)

Gólszerzők: 72. Piroska (11-esből), 90. Niarchos – 56. Lačný



A pénteki eredmény:

Alsóház:

MFK Tatran Liptovský Mikuláš – MFK Zemplín Michalovce 3:1 (2:0)

Gólszerzők: 21. Staš, 31. Andrić, 76. Nagy – 56. Ranko



A forduló további programja:

Alsóház:

Április 11. (hétfő)

AS Trenčín – FC ViOn Zlaté Moravce (18:00)



A bajnokság állása:

Felsőház:

Alsóház:

Góllövőlista:

Kadák (Trenčín) – 13 gól

Henty (Slovan) – 9 gól

Zmrhal (Slovan) – 8 gól

Regáli (Ružomberok) – 8 gól

Ristovski (Trnava) – 8 gól

Azango (Trenčín) – 7 gól

Boďa (Ružomberok) – 7 gól

Weiss (Slovan) – 7 gól

Sukisa (Žilina) – 7 gól

Lačný (Pohronie) – 7 gól

(tt)