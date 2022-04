Fortuna Liga, rájátszás, 5. forduló: Beleköpne a DAC a Slovan bajnoki ünneplésébe

Nincs mit szépíteni a dolgon, a DAC-nak egyszerűen nem jön ki a lépés a rájátszásban: eddigi négy mérkőzéséből egyet sem tudott megnyerni (egy vereség, három döntetlen), és hat fordulóval a bajnokság vége előtt ugyan még pontszámban odaérhet a dobogóra, ehhez viszont egy elképesztő feltámadásra, valamint a többi mérkőzés kedvező alakulására lenne szükség.

Hogy ez a feltámadás eljön-e már most hétvégén, arra kevesen fogadnának, ugyanis a sárga-kékek épp a listavezető Slovan Bratislava otthonába látogatnak. A pozsonyiak az egész szezon folyamán megingathatatlanok voltak, és bár a nagyszombatiak egy ideig ott voltak a nyomukban, szép fokozatosan sikerült magukról lerázniuk. Mostanra 14 pontos előnnyel vezetik a bajnokságot a második Ružomberok előtt, adott esetben pedig akár már a hétvégén bebiztosíthatják újabb bajnoki címüket. Ehhez az kellene, hogy a Slovan legyőzze a DAC-ot, a Ružomberok pedig ne nyerjen a Sereď vendégeként.

„Mindent megteszünk a jó eredmény érdekében. Természetesen győzni szeretnénk és megakadályozni, hogy pont ellenünk ünnepelhessék a bajnoki címet. Az edzői stáb és a játékosok is megpróbálnak a lehető legjobban felkészülni a vasárnapi rangadóra. A Slovan csapata rendkívül tapasztalt. Szerintem nincs különösebb titkuk, odahaza és idegenben is megmutattuk, hogy képesek vagyunk jó eredményt elérni ellenük. Ezért semmiképpen sem tartom esélytelennek a csapatot a három pontra”

– idézi a DAC honlapja a csapat belga szélsőjét, Thibaud Verlindent, aki nyíltsisakos mérkőzésre számít, hiszen a Slovannak nincs vesztenivalója.

Bár a dunaszerdahelyiek nem a legjobb szezonjukat játsszák, az alapszakaszban az égszínkékek ellen mindannyiszor össze tudták magukat kapni – a szeptemberi dunaszerdahelyi 1:1 után decemberben, Pozsonyban gól nélküli döntetlen született. A két csapat elmúlt meccseit figyelembe véve arra lehetünk figyelmesek, hogy a sárga-kékek tavaly március óta nem kaptak ki a Slovantól, azóta négy mérkőzést játszottak, ezeken pedig egy DAC-győzelem mellett három döntetlen született.

A két csapat egymás elleni mérkőzései a 2021/22-es szezonban:

A hétvégén a DAC mellett a Ružomberok lehet az, amely belerondít a Slovan bajnoki ünneplésébe. A rózsahegyieknek ugyan nem lesz könnyű dolgok, ugyanis ellenfelük, a Sereď remek tavaszt produkál, de minden bizonnyal ők is csak a győzelemmel lennének elégedettek. Talán nem is annyira az első helyért folyó harc tartja őket lázban (hiszen hátrányuk tetemes a pozsonyiakkal szemben), hanem inkább az, hogy bebiztosítsák második helyüket a Spartak Trnava előtt.

Erre pedig meg is van minden esély, hiszen a nagyszombatiak ritka pocsék teljesítményt nyújtanak tavasszal: hét bajnokijukból egyet sem tudtak megnyerni (öt döntetlen, két vereség), így már csak a dobogó legalsó fokán szerénykednek, de előnyük így is biztosnak mondható a negyedik DAC-cal szemben. Emellett annyi vigaszuk lehet, hogy hétközben sima győzelmet arattak a Senica ellen a Slovnaft Cup elődöntőjében, így biztos előnyből várják a visszavágót. Aktuális ellenfele, a Žilina sincs jobb formában, ötmeccses nyeretlenségi szériát húz a bajnokságban, viszont lesz miért visszavágnia, ugyanis néhány héttel ezelőtt épp a Spartak búcsúztatta őt a szlovák kupa negyeddöntőjében.

Az alsóházban az élen álló Trenčín az osztályozó elől menekülő Zlaté Moravce ellen betonozná be pozícióját. A Michalovce várhatóan megizzad majd az újonc Liptovský Mikuláš otthonában, a Senicára viszont könnyebb feladat vár a sereghajtó Pohronie képében. A garamszentkeresztieken már a csoda sem segíthet – ha meg is nyernék hátralévő mérkőzéseiket, akkor is jószerével csak az osztályozós helyet csípnék meg.



A rájátszás 5. fordulójának programja:

Felsőház:

Április 9. (szombat)

FC Spartak Trnava – MŠK Žilina (18:00)



Április 10. (vasárnap)

ŠK Slovan Bratislava – FC DAC 1904 (17:00)

ŠKF Sereď – MFK Ružomberok (18:00)



Alsóház:

Április 8. (péntek)

MFK Tatran Liptovský Mikuláš – MFK Zemplín Michalovce (17:00)



Április 9. (szombat)

FK Senica – FK Pohronie (18:00)



Április 11. (hétfő)

AS Trenčín – FC ViOn Zlaté Moravce (18:00)



A bajnokság állása:

Felsőház:

Alsóház:

Góllövőlista:

Kadák (Trenčín) – 13 gól

Henty (Slovan) – 9 gól

Regáli (Ružomberok) – 8 gól

Ristovski (Trnava) – 8 gól

Azango (Trenčín) – 7 gól

Zmrhal (Slovan) – 7 gól

Weiss (Slovan) – 7 gól

Sukisa (Žilina) – 7 gól

(tt)