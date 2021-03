Fortuna Liga, rájátszás, 2. forduló: Negyedszer is legyőzi kerületi riválisát idegenben a DAC?

A második fordulóval folytatódik hétvégén a Fortuna Liga rájátszása, amely két rangadót is tartogat.

A DAC győzelemmel kezdte a rájátszást, miután egy hete hazai pályán sokáig ostromolta a támadásban nem sokat mutató aranyosmarótiak védelmét, de végül a hajrához közeledve Kalmár és Ramirez megtörte a jeget. Ezzel ugyan megtartotta hétpontos előnyét közvetlen üldözőjével, a Žilinával szemben, de nem jutott közelebb az éllovas Slovanhoz, amely féltucat gólt rámolt be a tavasz meglepetéscsapatának számító Trenčín otthonában.

A rájátszás ezen szakaszában minden pont döntő értékű lehet, ezekért pedig a legerősebb csapatokkal kell megküzdeni. A hétvége mindjárt két rangadót is tartogat, közülük egyiket Nagyszombatban rendezik, ahol a Spartak épp a dunaszerdahelyi sárga-kékeket fogadja.

A piros-feketék hektikus teljesítményt nyújtottak az alapszakaszban, egymást váltogatták a győzelmek és a vereségek, de rendre a felső hatosban tanyáztak. Tavasszal aztán egy négymeccses győzelmi szériát bemutatva egy időre felléphettek a dobogó legalsó fokára is, de végül a negyedik helyen kezdték meg a rájátszást. A nagyszombatiak ebben a kalendáriumi évben már egyszer legyőzték a Žilinát, és ez kis híján egy hete is összejött nekik, de végül egy drámai hajrát követően még az egy pontról is lemaradtak. A Spartak viszont nemcsak az elhullajtott pontokat sajnálhatja: csapatkapitánya és elsőszámú kapusa, Dobrivoj Rusov megsérült a találkozón, azóta térdműtéten esett át, és az idei szezonban már nem játszhat.

„Láttam a legutóbbi találkozójukat és elmondhatom, hogy egyáltalán nem lesz egyszerű dolgunk ellenük. Van néhány minőségi labdarúgójuk, beleértve egykori csapattársunkat, Koštrnát is. A nagyszombati támadók veszélyesek, folyamatosan betalálnak. Jó formában van a Spartak, de három pontért utazunk hozzájuk”

– idézi a DAC hivatalos oldala a csapat venezuelai támadóját, Eric Ramirezt, aki sárga-kék mezben eddig 16-szor volt eredményes a Fortuna Ligában, ezek közül pedig négy találatot a nagyszombatiak ellen szerzett.

A DAC a 2020/21-es szezon alapszakaszában oda-vissza legyőzte kerületi riválisát. A negyedik fordulóban hazai pályán Ramirez találatával szereztek vezetést a sárga-kékek, de a Spartak még a félidő vége előtt Pačinda góljával egyenlített. A második játékrészben ugyan Davis kihagyott egy büntetőt, de nem sokkal később Ramirez újfent betalált, ez a gól pedig egyben a győzelmet is jelentette. A nagyszombati visszavágót november végén rendezték, a gól nélküli első félidőt követően pedig Ramirez és Nicolaescu találatával elhozta a három pontot a DAC.

Ami a statisztikákat illeti: a legutóbbi tíz egymás elleni bajnokin egy döntetlen mellett háromszor a Spartak, hatszor pedig a DAC örülhetett győzelemnek. Az viszont még hangzatosabb fegyvertény, hogy a sárga-kékek legutóbbi három vendégszereplésük alkalmával mindannyiszor győztesként távoztak Nagyszombatból. A Spartak legutóbb 2019 februárjában tudta hazai környezetben legyőzni a DAC-ot bajnoki mérkőzésen.

A két csapat egymás elleni mérkőzései az alapszakaszban:

A forduló másik rangadóját Pozsonyban rendezik, ahol az éllovas Slovan a dobogó legalsó fokán álló Žilinát fogadja. A két csapat közti 17 pontos különbség, valamint a négymeccses győzelmi széria a Slovan mellett szól, de a nagyszombatiak ellen az utolsó percekben fordító zsolnaiak minden bizonnyal a fővárosból is pontokkal távoznának.

A ViOn és a Trenčín egy hete kikapott esélyesebb ellenfelétől, egymás ellen viszont mindkét gárdának sansza van a győzelemre. Az aranyosmarótiak ősszel 5:0-ra ütötték ki soros ellenfelüket, de akkor egy gödörben lévő gárdát láthattunk a pályán, a mostani már egy teljesen más Trenčín. Stijn Vreven csapata tavasszal remek formát mutatott, de a bajnoki címért küzdő csoportban nem lesz könnyű dolga (lásd a Slovan elleni 2:6-ot). Ezért is nevezhető hatpontosnak a Zlaté Moravce elleni összecsapás – vereség esetén ugyanis már nem lesz könnyű feljebb lépni a hatodik helyről.

Szoros az állás az alsóházban. Ezt mi sem bizonyítja jobban, mint hogy a Pohronie egy hete még sereghajtó volt a forduló előtt, de a Senica ellen aratott 3:0-s győzelmével egészen a nyolcadik helyre lépett fel, egy újabb siker esetén pedig már az alsóház élén találná magát. Ehhez viszont azt a Nitrát kellene két vállra fektetnie, amely a garamszentkeresztiek és további két együttes mellett ugyancsak 23 ponttal áll a bajnokságban, rosszabb gólkülönbsége miatt viszont a 10. helyre szorul.

A Michalovce Ružomberok elleni nyeretlenségi sorozata tavaly december közepéig tartott, akkor a zempléniek 4:3-ra győztek. A nagymihályiak egy rossz sorozata azonban még most is tart: még sosem tudtak győzni Rózsahegyen. A jelenlegi formákat tekintve nem lenne meglepő, ha ez most összejönne, ugyanis a Ružomberok nyolc mérkőzés óta nem tudott nyerni a bajnokságban. Ha Ján Haspra fiai nem kapják össze magukat, akkor elég hamar kiesési gondok elé nézhetnek.

Az utolsó helyről várja a fordulót a Senica, amely az alsóházat vezető Sereď együttesét fogadja. Az erdőhátiak győzelemmel feledtetnék a Pohronie elleni 0:3-at, erre pedig most meg is van minden esélyük. A szerediek viszont minden bizonnyal nem szívesen mondanának le a hetedik helyről, hiszen végelszámoláskor ez még igen sokat érhet.



A rájátszás 2. fordulójának programja:

Felsőház:

Március 20. (szombat)

FC ViOn Zlaté Moravce – AS Trenčín (17:00)

ŠK Slovan Bratislava – MŠK Žilina (17:30)

Március 21. (vasárnap)

FC Spartak Trnava – FC DAC 1904 (16:00)



Alsóház:

Március 20. (szombat)

FC Nitra – FK Pohronie (17:00)

FK Senica – ŠKF Sereď (17:00)

MFK Ružomberok – MFK Zemplín Michalovce (17:00)



A bajnokság állása:

Felsőház:

Alsóház:

Góllövőlista:

Kalmár (DAC) – 13 gól

Balaj (ViOn) – 13 gól

Ratao (Slovan) – 10 gól

Kurminowski (Žilina) – 9 gól

Ramirez (DAC) – 9 gól

Divković (DAC) – 9 gól

Bichakhchyan (Žilina) – 9 gól

Čataković (Trenčín) – 9 gól

Faško (Nitra) – 8 gól

Holman (Slovan) – 8 gól

