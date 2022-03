Fortuna Liga, rájátszás, 2. forduló: Foggal-körömmel küzdött a DAC, de a végén jött a dráma

A Ružomberok elleni kezdőcsapathoz képest Joao Janeiro több helyen is változtatott – Ciganiks, Sharani és Andzouana csak a kispadon kezdett, Hahn pedig még ott sem kapott helyet. Helyettük a kezdőben kapott helyet Njie, Davis, Balogh, Andrezinho és az a Verlinden, aki tavasszal még egy percet sem játszott.

Aktívabban kezdtek a vendégek, és ők is jegyezték fel a mérkőzés első lövését – Bamidele próbálkozása a kapu mellé ment. Fokozatosan kezdett kiegyenlítődni a játék, és a hazaiak is el-eljutottak a nagyszombati kapuig, a 13. percben Takáč kapus fogta Krstović lövését. Küzdelmes játékot hozott az első félidő, gyakran percekig nem forogtak veszélyben a kapuk. A hazaiak jól láthatóan a labdatartásra építettek, de sokszor csak hátul tudták járatni a labdát – a nagyszombatiak híres védelme ezúttal is jól működött. A 37. percben forró volt a helyzet a DAC kapuja előtt, de sem Koštrna, sem Grič, sem Yusuf nem tudott betalálni. Pár pillanattal később viszont megszületett a találkozó első gólja: Andrezinho játszotta magát tisztára a vendégek tizenhatosán belül, majd balról a kapu elé emelte a labdát, amit Krstovic megcsúsztatott, Balogh pedig a kapuba pöccintette.

A második játékrész elején könnyen kétgólosra növelhette volna előnyét a DAC, Krstović viszont óriási helyzetben nem tudott túljárni a nagyszombati hálóőr eszén. Ahogy teltek a percek, egyre nőtt a Spartak nyomása, míg a hazaiak a védekezésből indított ellentámadásokra építettek. A második játékrészt is küzdelmes foci jellemezte, amelyet olykor durvább belépők is tarkítottak, Ziemba játékvezető a 90 perc során öt hazai és három vendégjátékosnak osztott ki sárga lapot. A sárga-kékek többször is ígértes ellentámadást vezethettek, de valami mindig hiányzott – Nebyla hosszan szöktette magát, Sharanit az utolsó pillanatban szerelték, a hosszabbításban pedig Krstović és Andrezinho dönthette volna el végleg a mérkőzést, de inkább az időt lopták. Ennek pedig meg is lett az ára, utóbbi ugyanis eladta a labdát, ebből pedig támadást indított a Spartak. A 94. perc elején Iván ívelt a hosszú sarokhoz, onnan visszajött a labda középre, Ristovski pedig a kapuba továbbított, ezzel megmentve csapatának az egy pontot.

A rájátszás második fordulóját követően nem változott a felállás a felsőházban, ugyanis mindhárom találkozó 1:1-gyel ért véget.



A vasárnapi eredmény:

Felsőház:

FC DAC 1904 – FC Spartak Trnava 1:1 (0:0)

Gólszerzők: 38. Balogh – 90+4. M. Ristovski



A szombati eredmények:

Felsőház:

ŠK Slovan Bratislava – MFK Ružomberok 1:1 (1:0)

Gólszerzők: 5. Weiss – 90+3. Rymarenko

ŠKF Sereď – MŠK Žilina 1:1 (1:0)

Gólszerzők: 25. Radić – 58. Dias (öngól)



Alsóház:

FK Senica – MFK Zemplín Michalovce 2:1 (1:0)

Gólszerzők: 5. Svoboda, 56. Jurdík – 51. Kanu

FC ViOn Zlaté Moravce – MFK Tatran Liptovský Mikuláš 0:1 (0:0)

Gólszerző: 49. Gerát

Piros lap: 39. Horák (ZMO)



A pénteki eredmény:

Alsóház:

AS Trenčín – FK Pohronie 2:0 (0:0)

Gólszerzők: 46. Ikoba, 79. Gaži



A bajnokság állása:

Felsőház:

Alsóház:

Góllövőlista:

Kadák (Trenčín) – 10 gól

Henty (Slovan) – 9 gól

Ristovski (Trnava) – 8 gól

Zmrhal (Slovan) – 7 gól

Regáli (Ružomberok) – 7 gól

Weiss (Slovan) – 7 gól

Sukisa (Žilina) – 7 gól

(tt)