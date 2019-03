Fortuna Liga, rájátszás, 2. forduló: A DAC megverte saját magát Pozsonyban

Peter Hyballa megint csak nem a legerősebb felállásban küldhette pályára csapatát, ugyanis Vida Kristopher mellett a válogatottól visszatérő Ľubomír Šatka játéka is kétséges volt a mérkőzés előtt. A kezdő tizenegyben így Abdulrahman Taiwo és a sérüléséből felépülő Vida Máté kapott helyet.

A hazaiak már a kezdősípszót követően magukhoz ragadták a kezdeményezést, a sárga-kékek perceken keresztül képtelenek voltak átlépni a felezővonalon. A pozsonyiak sorra dolgozták ki a helyzeteket, az első tíz percben háromszor is veszélyeztették Jedlička kapuját. A DAC védelme gyakran nem volt a helyzet magaslatán, Moha nem egyszer úgy verte át emberét, ahogy akarta. Az első dunaszerdahelyi helyzetre a 16. percig kellett várni, Ronan lövését azonban Greif hárítani tudta. Nem sokkal később Jedličkának kellett védenie Suchockij szabadrúgását. A 30. percben Herc megkapta második sárga lapját, ezzel szinte kilátástalan helyzet elé állítva csapatát – a DAC már egyenlő létszámnál is gyakran alig tudta tartani a lépést a Slovannal, emberhátrányban pedig az a kevés esélye is a minimumra csökkent. Ehhez képest a félidőt jelző sípszóig a sárga-kékek előtt is adódtak helyzetek: előbb Davis próbálta távolról az üres kapuba emelni a labdát, majd Divkovicot ugratták ki remekül, de Greif kapus mellett nem tudta elvinni a labdát. Gólhelyzetek a másik oldalon is adódtak: De Kamps lövését, valamint Kone saját kapujára irányuló fejesét kellett Jedličkának védenie.

Alig kezdődött el a második játékrész, máris gólnak örülhettek a hazaiak: Davis Čavričhoz fejelt egy beadott labdát, aki köszönte szépen és Kone lábai között a kapuba lőtt. Három perccel később viszont Hukot lerántották a tizenhatoson belül, a játékvezető pedig a büntetőpontra mutatott. A tizenegyest Davis magabiztosan értékesítette. A DAC szurkolói 13 percre játszhattak el a gondolattal, hogy esetleg csapatuk képes lenne kibekkelni a döntetlent, amikor jött az addig magabiztosan védő Jedlička hibája. A kapus luftot rúgott, a labda a frissen beállt Dražičhoz került, aki közelről nem hibázott. Kone csak tétlenül nézte a szituációt. A Slovan többször is megszerezhette volna a mindent eldöntő találatot, de vagy nem találták el a kaput, vagy Jedlička volt jó helyen. A 82. percben a Slovan is büntetőhöz jutott, miután Koštrna odacsúszott Sporarnak. A DAC hálóőre azonban megfogta Moha tizenegyesét, majd az ismétlést is bravúrosan hárította. A sárga-kékek az utolsó percekben mindent egy lapra feltéve kitámadtak, aminek az lett az eredménye, hogy a Slovan olykor gyilkos kontrákat vezethetett, de azokat rendre elkönnyelműsködték. A végén azért csak megszületett a hazaiak harmadik találata is, egy kontrát követően Sporar passzolt az üres kapuba.

A Slovan akár osztálykülönbséggel is legyőzhette volna a sárga-kékeket, de Jedlička (a hibájától eltekintve) többször is bravúros védésekkel tartotta játékban csapatát. Bár a DAC a mérkőzés java részében emberhátrányban játszott, a kiállítás előtt sem nyújtott meggyőző játékot. A pontatlanságok és védelmi hibák miatt a DAC tulajdonképpen saját magát verte meg Pozsonyban. A csapatból szinte teljesen kiveszett az a győztes mentalitás, amit az őszi szezonban láthattunk...

A nagymihályiak magabiztos játékkal győzték le hazai pályán az újonc Sereď csapatát, ezzel feledtetve a Žilinától két héttel ezelőtt bekapott négy gólt. Két masszív csapat találkozott Rózsahegyen, ahol az MFK fogadta a már említett zsolnaiakat. Sokáig úgy tűnt, hogy a vendégek elhozzák a három pontot, de a ráadás perceiben Králik röhejes öngólt vétett, így pontosztozkodás lett a vége.

Az alsóházban a hetedik helyre pályázó nyitraiak kétszer is vezettek hazai pályán a trencséniekkel szemben, de a vendégek mindannyiszor egyenlíteni tudtak. Nem láthattak a nézők gólt Szenicén, ahol a sereghajtó a szintén gyengécske Podbrezovát fogadta. Viszont meglepetés született Nagyszombatban: előzetesen nem sok jót jósoltunk a kiesés elől menekülő aranyosmarótiaknak, akik végül Práznovský 88. percben szerzett találatával megszerezték a győzelmet.



MFK Ružomberok – MŠK Žilina 1:1 (0:1)

gólszerzők: 90.+ Králik (öngól) - 40. Sluka

MFK Zemplín Michalovce – ŠKF Iclinic Sereď 2:0 (2:0)

g.: 17. Žofčák, 40. Zacharkiv

ŠK Slovan Bratislava – FC DAC 1904 3:1 (0:0)

gólszerzők: 47. Čavrić, 62. Dražić, 90+1. Šporar – 51. Davis



FC Nitra – AS Trenčín 2:2 (1:1)

g.: 9. Sokovič, 60. Bílovský - 37. Čatakovič (11-esből), 79. Paur

FK Senica – FK Železiarne Podbrezová 0:0

FC Spartak Trnava – FC ViOn Zlaté Moravce 0:1 (0:0)

g: 88. Práznovský

