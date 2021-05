Fortuna Liga, rájátszás, 10. forduló: Már minden lényegi kérdés eldőlt, de a sárga-kékekből nem hiányzik a motiváció

A rájátszás utolsó fordulójához érve lényegében minden fontos kérdésre választ kaptunk. Eldőlt, hogy a Slovan végez a bajnoki tabella élén, a DAC-é az ezüstérem, a Spartaké pedig a bronz. Már az is biztos, hogy a Nitra búcsúzik a Fortuna Ligától, helyét pedig a második liga győztese, a Liptovský Mikuláš veszi át. A 11., osztályozót érő pozíció viszont még kiadó, csakúgy, mint a 7., amely play off-kört jelent a nemzetközi kupaindulásért.

A DAC-ra az utolsó fordulóban kerületi rangadó vár, hiszen egyik legnagyobb riválisa, a Spartak Trnava látogat Dunaszerdahelyre. Bár a találkozónak lényegében nincs tétje, vélhetően már csak a presztízs miatt sem veszik majd félvállról a csapatok a mérkőzést, amit szombaton legfeljebb 500 néző követhet figyelemmel a lelátóról.

„Minőségi a támadójátékunk, igyekszünk offenzív futballt produkálni és boldog vagyok, hogy gyakran betalálunk az ellenfelek kapujába. Bízom benne, hogy az utolsó fordulóban is sikerül gólokat szereznünk és a győzelmen kívül a gólkirályt is megünnepelhetjük. Minden lényegi kérdés eldőlt már, de ez nem jelenti azt, hogy hiányzik a motiváció. Végre ismét lehetnek szurkolók a stadionban, még ha csak kis számban is. Igyekezni fogunk jó teljesítményt nyújtani és megmutatni nekik, hogy megérdemelt a második hely”