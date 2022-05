Fortuna Liga, rájátszás, 10. forduló: Búcsú- és örömkönnyek a Spartak-DAC rangadón, csak a foci hiányzott

Langyosan indult a Spartak és a DAC összecsapása, és sokáig egyik csapat sem erőltette meg magát különösebben. Az első komolyabb helyzetet a félidő derekán jegyezhettük fel, mégpedig a sárga-kékek kapuja előtt: Mikovič centere után a hosszú saroktól futott be középre Azevedo, Veszelinov viszont jó ritmusban érkezett rá, és hárított, miután a kapura irányította a labdát. Pár perccel később Olejník lövését szedte ki a léc alól a magyar kapus. A vendégek nem sokat mutattak elöl, szinte alig jutottak el a hazai kapuig. A 35. percben veszélyeztettek először: egy létszámfölötti ellentámadás során Balogh kapta meg a labdát középen. Ő bevetett egy cselt is, majd a tizenhatos elé érve, gyönyörűen tekerte el a labdát a kint álló Takáč mellett, ám elment a kapu mellett is. A 37. percben lecserélték a profi labdarúgástól búcsúzó Martin Škrtelt. A csapattársak mellett a közönség koreográfiával búcsúzott tőle, a játékosok pedig sort álltak neki a pálya szélén. A 37 éves veterán könnyek között hagyta el a pályát. A búcsúztatás után folytatódott a mérkőzés, a szünetig még Mikovič kapu mellé szálló lövését jegyezhettük fel.

A félidőben újabb nem mindennapi programra került sor a nagyszombati stadionban: a Spartak két szurkolója a pályán mondta ki a boldogító igent egy rövid házasságkötési ceremónia keretében.

A DAC-nál ezúttal az eltiltott Joao Janeiró helyett Martin Raška foglalt helyet a kispadon, a szünetben pedig hármas cserével próbálta felrázni csapatát, de a beálló Andzouana, Szánthó és Nebyla sem tudott átütőerőt vinni a sárga-kékek játékába. Továbbra sem lehettünk szemtanúi túl sok említésre méltó pillanatnak, mindkét oldalon sok volt a pontatlanság, a kapuk perceken keresztül nem forogtak veszélyben, jól láthatóan egyik csapat sem törte magát különösebben. A nagyszombatiak egy leheletnyivel aktívabbak voltak, de Veszelinovot nem tudták mattolni. A hajrába érve végül megtört a jég: a Spartak térfeléről érkezett indítás, Bamidele lerázta magáról védőjét, majd a kapusra vezette és belőtte. Az utolsó percekben a hazaiak többször is végleg eldönthették volna a mérkőzést, de több gólt már nem sikerült szerezniük.

A hírt frissítjük!



Eredmények:

Felsőház:

FC Spartak Trnava – FC DAC 1904 1:0 (0:0)

Gólszerző: 82. Bamidele Isa

ŠK Slovan Bratislava – MŠK Žilina 2:2 (1:2)

Gólszerzők: 45+1. Barseghjan, 71. Green – 4. Iľko, 35. Ďuriš

MFK Ružomberok – ŠKF Sereď 3:1 (3:1)

Gólszerzők: 5., 10. Gerec, 43. Regáli – 37. Fábry (11-esből)

Piros lap: 57. Osmanovic (SER)



Alsóház:

AS Trenčín – MFK Zemplín Michalovce 2:2 (1:1)

Gólszerzők: 25. Kupusović, 71. Soares – 41. Marcin, 50. Volanakis II

Piros lap: 90+3. Kožuchar (MIC)

MFK Tatran Liptovský Mikuláš – FC ViOn Zlaté Moravce 0:2 (0:1)

Gólszerzők: 25. T. Horák, 87. Kyziridis

FK Pohronie – FK Senica 1:0 (1:0)

Gólszerző: 2. Lačný



A bajnokság végeredménye:

Felsőház:

Alsóház:

Góllövőlista:

Kadák (Trenčín) – 13 gól

Azango (Trenčín) – 10 gól

Regáli (Ružomberok) – 10 gól

Henty (Slovan) – 9 gól

Zmrhal (Slovan) – 8 gól

Lačný (Pohronie) – 8 gól

Ristovski (Trnava) – 8 gól

(tt)