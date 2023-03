Fortuna Liga, rájátszás, 1. forduló: Krstović mesterhármasa után is izgulhatott a DAC, de kihasználta a Slovan botlását (VIDEÓ)

Az előző mérkőzésekhez képest Adrian Guľa egy helyen változtatott a kezdőcsapaton: Kalmárt a kispadra ültette, helyette pedig Nebyla kapott helyet az első perctől. Nem is kezdhette volna jobban a mérkőzést a DAC, a negyedik percben egy balról érkező centert készített le Blackman Krstovićnak, aki mellel átvette, majd jobbal kilőtte a kapu hosszú oldalát. Tízpercnyi játék után az első hazai próbálkozást is feljegyezhettük, Polievka lövése viszont elkerülte a kaput. Tíz perccel később Slávik lövését kellett hárítania Petrášnak, a kipattanót Rymarenko küldte kapura, Risvanis viszont blokkolni tudott. A 31. percben Gavrić húzott támadást a bal oldalon, majd balról középre adott. Willwéber hiába emelkedett a magasba, nem tudott beleérni, a középen üresen érkező Krstović pedig így senkitől sem zavartatva fejelhetett. Hruškának esélye sem volt. A második gól alaposan megfogta a besztercebányaiakat, ugyanis edzőjük, Michal Ščasný úgy felhúzta magát, hogy heves reklamációja miatt a játékvezető elküldte a kispadról. Négy perccel később Krstović mesterhármast szerzett. Blackman jobbról vezetett támadást, laposan középre passzolt, a montenegrói támadó pedig a védőket megelőzve futtában a hazai kapuba passzolt. A félidő végén a hazaiak részéről még egy Hanes-lövésre futotta, de Petráš hárítani tudott.

A fordulást követően érezhetően visszaállt védekezni a DAC, a besztercebányaiak pedig negyedórányi játék után szépíteni tudtak. Káčerík beadását kifejelte Risvanis, de egyenesen Ľuptákhoz, aki a tizenhatos határán megjátszotta Polievkát, ő pedig kapásból lőtt. A labda a kapufát érintve a hálóban kötött ki. A gól alaposan feltüzelte a hazaiakat, sorban érkeztek is a veszélyesebbnél veszélyesebb akciók. Néhány perccel a szépítő találat után Polievka veszélyes próbálkozása nem sokkal ment a kapu mellé, majd újfent a hazai csapatkapitány került reflektorfénybe – élesebb szögből leadott lövése a kapufán csattant a hosszú oldalon. A 72. percben a VAR is akcióba lépett, Pinto tizenhatoson belüli kezezését vizsgálták, a játékvezető viszont végül nem ítélt büntetőt a hazai csapatnak. A hajrába érve a hazaiak feljöttek egy gólra. Ellentámadást indított a hazai csapat, Rymarenko kiugratta a frissen beállt Frankót, ő pedig a tizenhatosba érve kilőtte a kapu hosszú oldalát. A második félidőben néhány átlövésen kívül nem alakított ki komolyabb helyzetet a DAC, az utolsó percekben is inkább arra törekedett, hogy távol tartsa a labdát a kapujától. A hazaiak viszont még nem adták fel, mentek előre az egyenlítésért. A hosszabbítás első percében pedig be is találtak, a játékvezető viszont nem adta meg a találatot. Egy hazai bedobás után Ramadan próbálta meg elrúgni a labdát, de úgy ért bele, hogy az Ľupták fejére, majd onnan a karjára/vállára pattant a labda. A játékos megjátszotta Polievkát, ő pedig védhetetlenül a kapuba lőtt. A meg nem adott gól miatt kissé elszabadultak az indulatok, a hazaiak reklamáltak, de a játékvezető kérlelhetetlen volt.

A DAC végül elhozta a három pontot Besztercebányáról, és a Slovan botlását kihasználva négypontos előnyre tett szert a tabellán.

A Slovan vezetőedzője, Vladimír Weiss a jövő heti Basel elleni EKL-visszavágóra koncentrálva több helyen is változtatott kezdőcsapatán a Žilina ellen, a húzás viszont nem jött be. A sárga-zöldek a 36. percben Javorček találatával megszerezték a vezetést. A második játékrészt hármas cserével kezdték a hazaiak, de végül csak kapufáig jutottak. A Slovan így lőtávolságon kívülre került a DAC-cal szemben, a Žilina viszont egy pontra megközelítette a negyedik helyezett Podbrezovát.



A vasárnapi mérkőzések:

Felsőház:

MFK Dukla Banská Bystrica – FC DAC 1904 2:3 (0:3)

Gólszerzők: 60. Polievka, 84. Franko – 4., 31., 35. Krstović

ŠK Slovan Bratislava – MŠK Žilina 0:1 (0:1)

Gólszerző: 36. Javorček



A szombati eredmények:

Felsőház:

FC Spartak Trnava – FK Železiarne Podbrezová 6:1 (3:0)

Gólszerzők: 13., 67. Taiwo, 19. Štefánik, 30., 73. Procházka, 84. Paur – 51. Kabongo



Alsóház:

MFK Tatran Liptovský Mikuláš – MFK Skalica 0:3 (0:2)

Gólszerzők: 5. Yao, 39. M. Hollý, 62. Haša

FC ViOn Zlaté Moravce – MFK Zemplín Michalovce 2:5 (0:3)

Gólszerzők: 55. Almeida, 89. Brenkus (11-esből) – 11. Jánošík, 24. Kanu, 33. Peña, 78. Adekunle, 90. Žofčák



A pénteki eredmény:

Alsóház:

AS Trenčín – MFK Ružomberok 0:3 (0:1)

Gólszerzők: 36. Macejko, 79., 82. Gerec



A bajnokság állása:

Felsőház:

Alsóház:

Góllövőlista:

Krstović (DAC) – 15 gól

Polievka (B. Bystrica) – 14 gól

Cobnan (Podbrezová) – 9 gól

Cavrić (Slovan) – 8 gól

Brenkus (ViOn) – 7 gól

Kaprálik (Žilina) – 7 gól

Regáli (Ružomberok) – 7 gól

Taiwo (Spartak) – 7 gól

Kalmár (DAC) – 7 gól



(tt)