Fortuna Liga, play-off, elődöntő: Továbbjutott a DAC, az újonc erejéből csak ijesztgetésre futotta (VIDEÓ)

Kissé álmos játékkal kezdődött a mérkőzés, de a hazaiak gyorsan magukhoz vették a kezdeményezést, aminek már a 8. percben meg is lett az eredménye: Szánthó ívelt jobbról a vendég kapu hosszú oldalára. Verlinden középre fejelt, de a labda nem volt jó Krstovićnak, Nebylának viszont igen, ő pedig közelről a kapuba továbbított. Perceken belül kétgólosra növelhette volna előnyét a DAC, de Krstović fejesénél óriási bravúrral védett Sváček kapus. A továbbiakban is a sárga-kékek domináltak, a vendégek csak elvétve jutottak el a hazai kapuig. Első komolyabb helyzetükre a 19. percig kellett várni, Pinte közeli fejese a kapu mellé ment. A túloldalon Verlinden szép lövése ment nem sokkal a felső léc fölé. Még félórányi játék sem telt el, amikor a hazai csapat megszerezte második gólját. Balogh adott mesteri indítást Krstovićnak, aki a tizenhatoshoz érve balról középre húzott, majd a rövid alsót vette célba. Sváček hárítani tudott, de kijött róla a labda, a szemfüles Ciganiks pedig közelről a kapuba vágta. Nem sokkal később Krstović is betalálhatott volna, de Sváček lábbal hárította a próbálkozását. A félidő vége előtt még Szánthó éles szögből tette próbára az északiak hálóőrét.

Aktívabban kezdték a második félidőt a vendégek, Andrić pedig fejjel veszélyeztetett is – centikkel ment fölé. Pár percre rá Pinte 18 méteres lövését Veszelinov a levegőben úszva hárította. Az 58. percben Krstović vezette fel a labdát, majd két védő között kiugratta a szünetben csereként beálló Andzouanát, aki a kimozduló Sváčeket átemelte, majd az üres kapuba passzolt. A vendégek szinte rögtön válaszolhattak volna, de Švec kapáslövése nem talált kaput. A 64. percben negyedszer is betalált a DAC: egy hazaadást követően Sváček rosszul szabadított fel, a labda Krstovićot találta meg, aki nem teketóriázott sokat, távolról a kapuba emelt, a liptói portás hiába nyújtózkodott. Eldőlni látszott a mérkőzés, Joao Janeiro pedig sorban hozta le a pályáról kulcsembereit. A vendégek viszont még nem mondták ki a végső szót. Három perccel a DAC negyedik gólja után szépítettek: Švec kapott labdát a hazai védőfal mögé, lövését viszont Veszelinov hárítani tudta. A kipattanó Káčeríkhez került, ő pedig 16-ról kilőtte a jobb alsót. A hazaiak így is lejátszottnak érezték a találkozót, látványosan nem igyekeztek előre, ellenfelüket pedig egyre inkább magukra húzták. Ennek meg is lett a böjtje. A 79. percben egy hazai labdavesztést követően Václavík csapott le a lasztira, megjátszotta Flakot, ő pedig védhetetlenül a hosszú alsóba helyezett. Az újonc erejéből már nem futotta a mérkőzés dramatizálására, így a DAC megérdemelten jutott tovább a pénteki döntőbe.

A sárga-kékek a fináléban az AS Trenčín csapatával találkoznak, amely az elődöntő másik mérkőzésén győzni tudott Zsolnán. Elejétől fogva a vendégek voltak aktívabbak, de betalálni csak közvetlenül a szünet előtt tudtak – Kozlovský érkezett jó ütemben Kadák beadására, és a hazai kapuba fejelt. Röviddel a fordulást követően megduplázták előnyüket a trencséniek, Kmeť lövése Kupusovićról a kapuba pattant. A vendégek különösebb erőfeszítés nélkül őrizték előnyüket, a találkozó végén még mindkét oldalon adódtak lehetőségek, de több gól már nem született.



Eredmények:

FC DAC 1904 – MFK Tatran Liptovský Mikuláš 4:2 (2:0)

Gólszerzők: 8. Nebyla, 27. Cigaņiks, 58. Andzouana, 64. Krstović – 67. Káčerík, 79. Flak

MŠK Žilina – AS Trenčín 0:2 (0:1)

Gólszerzők: 44. Kozlovský, 49. Kupusović



(tt)