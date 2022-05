Fortuna Liga, play-off, döntő: Egy lépésre Európától a DAC

A sárga-kékek kedden különösebb erőfeszítés nélkül győzték le az újonc Liptovský Mikulášt az elődöntőben. Már 4:0-ra is vezettek, és ugyan a végére a vendégek feljöttek két gólra, a mérkőzést nem sikerült dramatizálniuk, így a DAC megérdemelten jutott be a fináléba.

Ott az AS Trenčín lesz az ellenfele, amely nagy ambíciókkal vágott neki az idei szezonnak, partiban is volt a papíron erősebb ellenfelekkel, de be- becsúsztak elkerülhető pontveszteségek, amik miatt végül lemaradt a felsőházról. Az alsóházban viszont gond nélkül az élen végzett, sorra nyerte mérkőzéseit, olykor alaposan megszórva gólokkal ellenfeleit. Remek formáját az elődöntőre is sikerült átmentenie, ahol a Žilina otthonában is egyértelmű győzelmet aratott.

A trencsénieket tehát nem lehet leírni, és ezt nagyon jól tudja Dominik Kružliak, a DAC csapatkapitánya is, aki kemény mérkőzésre számít.

„A Trenčín minőségi csapat, a játéktudásuk alapján a felsőházba tartoznak. Tavasszal jó formába lendültek, sok meccset megnyertek, így önbizalommal telve érkeznek. Jól kell regenerálódnunk és felkészülni taktikailag, továbbá erőnlétileg is. Jó mérkőzésre számítok és bízom benne, hogy végül kijutunk az európai kupaporondra” – nyilatkozta a 25 éves középhátvéd.

Hasonlóan nehéz mérkőzést vár Sebastian Nebyla, aki kedden a DAC első gólját szerezte a liptószentmiklósiak ellen.

„Természetesen a fináléban is győzelmi szándékkal lépünk pályára. Bízom benne, hogy sikerrel járunk. Tudjuk, hogy a Trenčín jelenleg remek formában van, sorozatban nyeri a meccseket. Nehéz összecsapás vár ránk, ám mi remekül felkészülünk, és győzni akarunk. Tisztában vagyunk azzal, mi a tét, ki akarunk jutni az európai kupaporondra – ez a célunk.”

A két csapat az idei szezonban csupán az alapszakaszban találkozott egymással: Dunaszerdahelyen 1:1-es döntetlen született, a novemberi visszavágón viszont a sárga-kékek győzni tudtak Trencsénben.

Az elődöntőhöz hasonlóan a finálét is egy mérkőzésre játsszák, döntetlen esetén 2x15 perces hosszabbítás következik, majd adott esetben a büntetőpárbaj.

A két csapat egymás elleni mérkőzései a 2021/22-es szezonban:



Play-off, döntő:

Május 27. (péntek)

FC DAC 1904 – AS Trenčín (20:00)



(tt)