Fortuna Liga: MFK Tatran Liptovský Mikuláš – FC DAC 1904 1:0 (II. félidő - ÉLŐ)

KEZDŐCSAPATOK:

MFK Tatran Liptovský Mikuláš: Luksch – Hranáč, Gerát (C), Václavik, Staš, Voško, Laura, Pinte, Krčík, Pintér, Flak.

Cserék: Sváček – Bartoš, Janec, Káčerík, Švec, Kotora, Andrić, Filinský, Krčík.

FC DAC 1904: Jedlička – Muhamedbegovic, Dimun, Hahn, Cigaņiks, Andzouana, Kružliak (C), Schäfer, Davis, Krstović, Blackman.

Cserék: Vantruba – Beskorovainyi, A. Balić, Sharani, Fábry, Veselovský, Verlinden, Nebyla, Nicolaescu.

Az újonc mérkőzései általában sok gólt hoznak, eddig 16-szor talált be az ellenfeleknek (ugyanannyiszor, mint a zsolnaiak), de egyúttal magáénak tudhatja a bajnokság legrosszabb védelmét is – 12 mérkőzésen eddig 30-szor rezdült a hálója, és eddig egy találkozót sem tudott lehozni kapott gól nélkül. A DAC labdarúgói gyakran arra panaszkodtak, hogy kevés gólt sikerül szerezniük, hát most itt a remek alkalom, hogy javítsanak a gólarányon. Bővebben...

A pénteki eredmény:

FC Spartak Trnava – FK Senica 2:1 (2:0)

Gólszerzők: 24. Saymon, 37. Savvidis – 83. Jurdík



A forduló további programja:

Október 30. (szombat)

MFK Zemplín Michalovce – FK Pohronie (18:00)

MŠK Žilina – FC ViOn Zlaté Moravce (18:00)

MFK Ružomberok – ŠKF Sereď (18:00)



Október 31. (vasárnap)

AS Trenčín – ŠK Slovan Bratislava (17:00)

A két csapat legutóbbi egymás elleni mérkőzése:

2021. augusztus 1.: FC DAC 1904 – MFK Tatran Liptovský Mikuláš 3:1

A DAC legutóbbi meccsei:

Fortuna Liga:

12. forduló: FC DAC 1904 – MFK Zemplín Michalovce 1:0

11. forduló: MŠK Žilina – FC DAC 1904 0:2

10. forduló: FC DAC 1904 – FC ViOn Zlaté Moravce 4:2

9. forduló: FC DAC 1904 – FC Spartak Trnava 0:3

8. forduló: MFK Ružomberok – FC DAC 1904 1:2

7. forduló: FC DAC 1904 – ŠK Slovan Bratislava 1:1

6. forduló: FK Pohronie – FC DAC 1904 0:3

5. forduló: FC DAC 1904 – AS Trenčín 1:1

4. forduló: FK Senica – FC DAC 1904 1:1

3. forduló: ŠKF Sereď – FC DAC 1904 1:0

2. forduló: FC DAC 1904 – MFK Tatran Liptovský Mikuláš 3:1

1. forduló: Zemplín Michalovce – FC DAC 1904 4:1

Slovnaft Cup:

3. forduló: KFC Komárom – FC DAC 1904 0:0 - büntetőkkel 4:3

2. forduló: TJ Veľké Lovce – FC DAC 1904 0:6

Európa Konferencia Liga:

FC DAC 1904 – FK Partizan Belgrád 0:2

FK Partizan Belgrád – FC DAC 1904 1:0

Felkészülési mérkőzések:

FC DAC 1904 - Újpest FC 2:1

FC DAC 1904 - Vasas SC 2:1

FC DAC 1904 - Szombathelyi Haladás 4:2

Ferencvárosi TC - FC DAC 1904 1:0

FC Red Bull Salzburg - FC DAC 1904 3:1

A bajnokság állása:

(parameter)