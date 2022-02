Fortuna Liga: FC Spartak Trnava – FC DAC 1904 1:1 (Online)

Eredmény:

FC Spartak Trnava – FC DAC 1904 1:1 (0:1)

Gólszerzők: 55. Savvidis – 23. Kružliak (11-esből)

Sárga lap: Cigaņiks

Nézőszám: 2765

Játékvezetők: Glova – Poláček, Bednár

A csapatok összeállításai:

FC Spartak Trnava: Takáč – Koštrna, Kóša, Škrtel, Mikovič – Grič, Savvidis – Kozak (68. de Azevedo), Bukata (80. Ramadán), Bamidele Isa – Iván.

FC DAC 1904: Ri. Ferreira – Pinto, Kružliak, Muhamedbegovic, Cigaņiks – Nebyla, Andzouana, Andrezinho (74. Veselovský), A. Balić (87. Njie) – Hahn (60. Sharani), Krstović (87. Moumou).

Jó iramban kezdtek a csapatok, az első félidő büntetőt, majd egy videóbíró által elvett gólt is hozott. A játékrészt követően a hazaiak viszonylag korán egyenlítettek, ezután pedig leült a játék, lényegesen kevesebbszer forogtak veszélyben a kapuk, mint a szünet előtt. A játék képe alapján megérdemelt 1:1-es döntetlen született.

KEZDŐCSAPATOK:

FC Spartak Trnava: Takáč – Koštrna, Kóša, Škrtel, Mikovič – Grič, Savvidis – Kozak, Bukata, Bamidele Isa – Iván.

Cserék: Rusov – Tumma, Procházka, Ramadán, Jendrek, Čurma, Olejník, Bolaji, de Azevedo.

FC DAC 1904: Ri. Ferreira – Pinto, Kružliak, Muhamedbegovic, Cigaņiks – Nebyla, Andzouana, Andrezinho, A. Balić – Hahn, Krstović.

Cserék: Vantruba – Blackman, Davis, Malý, Njie, Veselovský, Sharani, Verlinden, Moumou.

Amellett, hogy a nagyszombatiak alapból nem veszik félvállról a sárga-kékek elleni meccseket, az is hajtja őket, hogy mindössze négy ponttal vannak lemaradva az első Slovantól, így rendkívül fontos számukra minden egyes pont. De ugyanez elmondható a DAC-ról is, amely ha az első helyért már valószínűleg nem is, a másodikért még mindenképp harcba szállhat. Bővebben...

A szombati eredmények:

ŠK Slovan Bratislava – FK Senica 5:0 (2:0)

Gólszerzők: 14. Mustafič, 36. Božikov, 55. Kankava, 75. Šaponjić, 90. Rabiu

AS Trenčín – FK Pohronie 3:0 (1:0)

Gólszerzők: 35. Kadák (11-esből), 70., 84. Ikoba

MFK Tatran Liptovský Mikuláš – FC ViOn Zlaté Moravce 0:0

Piros lap: 68. Neofytidis (ZMO)



A pénteki eredmény:

FK Zemplín Michalovce – ŠKF Sereď 0:1 (0:1)

Gólszerző: 32. Jureškin



A forduló további programja:

Február 14. (hétfő)

MFK Ružomberok – MŠK Žilina (15:00)

A két csapat legutóbbi egymás elleni mérkőzése:

2021. szeptember 26.: FC DAC 1904 – FC Spartak Trnava 0:3

2021. május 22.: FC DAC 1904 – FC Spartak Trnava 2:0

2021. március 21.: FC Spartak Trnava – FC DAC 1904 3:2

2020. november 28.: FC Spartak Trnava – FC DAC 1904 0:2

2020. augusztus 22.: FC DAC 1904 - Spartak Trnava 2:1

2020. június 21.: Spartak Trnava - FC DAC 1904 0:2

2020. március 7.: FC DAC 1904 – Spartak Trnava 0:1

2019. október 30.: FC DAC 1904 - Spartak Trnava 0:0, 11-esekkel 4:3 (Slovnaft Cup)

2019. október 5.: Spartak Trnava - FC DAC 1904 1:2

2019. február 23.: Spartak Trnava – FC DAC 1904 3:1

A DAC legutóbbi meccsei:

Fortuna Liga:

19. forduló: FC DAC 1904 – MFK Ružomberok 0:0

18. forduló: ŠK Slovan Bratislava – FC DAC 1904 0:0

17. forduló: FC DAC 1904 – FK Pohronie 2:0

16. forduló: AS Trenčín – FC DAC 1904 0:1

15. forduló: FC DAC 1904 – FK Senica 1:0

14. forduló: FC DAC 1904 – ŠKF Sereď 1:3

13. forduló: MFK Tatran Liptovský Mikuláš – FC DAC 1904 1:0

12. forduló: FC DAC 1904 – MFK Zemplín Michalovce 1:0

11. forduló: MŠK Žilina – FC DAC 1904 0:2

10. forduló: FC DAC 1904 – FC ViOn Zlaté Moravce 4:2

9. forduló: FC DAC 1904 – FC Spartak Trnava 0:3

8. forduló: MFK Ružomberok – FC DAC 1904 1:2

7. forduló: FC DAC 1904 – ŠK Slovan Bratislava 1:1

6. forduló: FK Pohronie – FC DAC 1904 0:3

5. forduló: FC DAC 1904 – AS Trenčín 1:1

4. forduló: FK Senica – FC DAC 1904 1:1

3. forduló: ŠKF Sereď – FC DAC 1904 1:0

2. forduló: FC DAC 1904 – MFK Tatran Liptovský Mikuláš 3:1

1. forduló: Zemplín Michalovce – FC DAC 1904 4:1

Slovnaft Cup:

3. forduló: KFC Komárom – FC DAC 1904 0:0 - büntetőkkel 4:3

2. forduló: TJ Veľké Lovce – FC DAC 1904 0:6

Európa Konferencia Liga:

FC DAC 1904 – FK Partizan Belgrád 0:2

FK Partizan Belgrád – FC DAC 1904 1:0

Téli felkészülési mérkőzések:

FC DAC 1904 - FK Čukarički Belgrád 0:2

PFK Kubany Krasznodar - FC DAC 1904 1:0

FC DAC 1904 - FK TSC Topolya 1:1

FC DAC 1904 - Ferencvárosi TC 2:0

FC DAC 1904 - FC Petržalka 5:1

A bajnokság állása:

(parameter)