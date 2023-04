Fortuna Liga: FC DAC 1904 – MŠK Žilina (ÉLŐ)

A dunaszerdahelyiek remek formában vonultak válogatott szünetre, és ezt néhány játékosnak a nemzeti csapatba is sikerült átmentenie. Krstović és Veselovský is győztes gólt szerzett, Kalmár pedig gólpasszt jegyzett az észtek ellen. Ha a sárga-kékek hétvégén ott folytatják, ahol abbahagyták, valamint a zsolnaiak is hozzák fiatalos harciasságukat, akkor vasárnap egy rendkívül izgalmas összecsapásnak lehet szemtanúja a MOL Aréna közönsége. Bővebben...

A két csapat legutóbbi egymás elleni mérkőzései:

2022. október 9.: FC DAC 1904 – MŠK Žilina 5:2

2022. július 24.: MŠK Žilina – FC DAC 1904 1:1

2022. április 16.: FC DAC 1904 – MŠK Žilina 2:0

2022. március 19.: MŠK Žilina – FC DAC 1904 2:2

2022. február 26.: FC DAC 1904 – MŠK Žilina 3:1

2021. október 16.: MŠK Žilina – FC DAC 1904 0:2

2021. május 1.: FC DAC 1904 – MŠK Žilina 2:1

2021. április 4.: MŠK Žilina – FC DAC 1904 3:3

2021. február 21.: FC DAC 1904 – MŠK Žilina 1:1

2020. október 3.: MŠK Žilina – FC DAC 1904 4:1

2020. július 4.: FC DAC 1904 - MŠK Žilina 2:0

2020. március 1.: MŠK Žilina - FC DAC 1904 2:2

2019. szeptember 29.: FC DAC 1904 – MŠK Žilina 1:0

2019. május 5.: MŠK Žilina - FC DAC 1904 1:2

2019. április 6.: FC DAC 1904 - MŠK Žilina 1:0

2018. december 1.: MŠK Žilina – FC DAC 1904 2:2

2018. augusztus 25.: FC DAC 1904 – MŠK Žilina 0:0

2018. április 22.: MŠK Žilina – FC DAC 1904 2:3

2018. április 14.: FC DAC 1904 – MŠK Žilina 3:1

A DAC eddigi mérkőzései a 2022/23-as idényben:

Fortuna Liga:

Rájátszás:

2. forduló: FC DAC 1904 – FC Spartak Trnava 3:1

1. forduló: MFK Dukla Banská Bystrica – FC DAC 1904 2:3

Alapszakasz:

22. forduló: MFK Ružomberok – FC DAC 1904 0:1

21. forduló: FC DAC 1904 – MFK Skalica 2:1

20. forduló: MFK Zemplín Michalovce – FC DAC 1904 0:2

19. forduló: FC DAC 1904 – ŠK Slovan Bratislava 1:1

18. forduló: AS Trenčín – FC DAC 1904 0:4

17. forduló: FC DAC 1904 – FC Spartak Trnava 1:0

16. forduló: MFK Dukla Banská Bystrica – FC DAC 1904 1:3

15. forduló: FC DAC 1904 – FK Železiarne Podbrezová 2:1

14. forduló: FC ViOn Zlaté Moravce – FC DAC 1904 2:2

13. forduló: FC DAC 1904 – MŠK Žilina 5:2

12. forduló: MFK Tatran Liptovský Mikuláš – FC DAC 1904 0:1

11. forduló: FC DAC 1904 – MFK Ružomberok 1:0

10. forduló: MFK Skalica – FC DAC 1904 1:1

9. forduló: FC DAC 1904 – MFK Zemplín Michalovce 1:0

8. forduló: ŠK Slovan Bratislava – FC DAC 1904 1:1

7. forduló: FC DAC 1904 – AS Trenčín 1:2

6. forduló: FC Spartak Trnava – FC DAC 1904 3:1

5. forduló: FC DAC 1904 – MFK Dukla Banská Bystrica 3:0

4. forduló: FK Železiarne Podbrezová - FC DAC 1904 0:0

3. forduló: FC DAC 1904 – FC ViOn Zlaté Moravce 3:0

2. forduló: MŠK Žilina – FC DAC 1904 1:1

1. forduló: FC DAC 1904 – MFK Tatran Liptovský Mikuláš 2:1

Slovnaft Cup:

4. forduló: FK Humenné – FC DAC 1904 2:1

3. forduló: TJ Baník Kalinovo – FC DAC 1904 1:10

2. forduló: FK FILJO Ladomerská Vieska – FC DAC 1904 2:4

Európa Konferencia Liga:

3. selejtezőkör:

FC DAC 1904 – FCSB Bukarest 0:1

FCSB Bukarest – FC DAC 1904 1:0

2. selejtezőkör:

Vikingur Gota – FC DAC 1904 0:2

FC DAC 1904 – Vikingur Gota 2:0

1. selejtezőkör:

Cliftonville FC – FC DAC 1904 0:3

FC DAC 1904 – Cliftonville FC 2:1

A szombati eredmények:

Felsőház:

MFK Dukla Banská Bystrica – FK Železiarne Podbrezová 3:1 (2:1)

Gólszerzők: 34. M. Faško, 38. Polievka, 84. Rymarenko – 45+3. Pavúk



Alsóház:

MFK Zemplín Michalovce – MFK Ružomberok 2:2 (0:0)

Gólszerzők: 60., 90+3. Jánošík – 65., 69. Šefčík

MFK Tatran Liptovský Mikuláš – AS Trenčín 0:2 (0:0)

Gólszerzők: 47., 64. Bainović



A pénteki eredmény:

Alsóház:

FC ViOn Zlaté Moravce – MFK Skalica 0:0



A forduló további programja:

Felsőház:

Április 2. (vasárnap)

FC Spartak Trnava – ŠK Slovan Bratislava (17:30)

A bajnokság állása:

Felsőház:

Alsóház:

Góllövőlista:

Polievka (B. Bystrica) – 15 gól

Krstović (DAC) – 15 gól

Kaprálik (Žilina) – 9 gól

Cobnan (Podbrezová) – 9 gól

Taiwo (Spartak) – 8 gól

Cavrić (Slovan) – 8 gól

