Fortuna Liga: FC DAC 1904 – MFK Ružomberok 2:2 (Online)

EREDMÉNY:

FC DAC 1904 – MFK Ružomberok 2:2 (1:1)

Gólszerzők: 42. Vida M., 59. Pačinda (11-esből) – 17. Tandir, 72. Qose

Megint kergetnie kellett egy darabig az eredményt a DAC-nak, most viszont sikerült időben fordítaniuk, éppen ezért is fájó, hogy egy távoli, megpattant lövés révén mégis csak egyenlíteni tudtak a vendégek. Jobb volt a pályán a DAC, de a védelemben ismét akadtak hibák. Egymás után harmadik meccsén kap két gólt a DAC, és igaz, hogy sokat is rúgnak, ez nem mindig olyan egyszerű. Sokat jelentett volna az a plusz két pont, de tovább kell lépni.

További eredmények:

Spartak Trnava - Zemplín Michalovce 3:0 (1:0)

Gólszerzők: 11. Miesenböck, 67. Hladík, 82. Sloboda

FK Senica - Železiarne Podbrezová 1:1 (0:0)

Gólszerzők: 62. Castaňeda – 68. Leško

ŠFK Sereď - ViON Zlaté Moravce 2:0 (1:0)

Gólszerzők: 40. Ba, 88. Morong

A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA A MÉRKŐZÉSEK UTÁN:

KEZDŐCSAPATOK:

DAC: Jedlička - Koštrna, Šimčák, Šatka, Kone - Pačinda, Vida M., Kalmár, Herc, Vida K. - Bayo

Cserék: Slančík - Špiriak, Záhumenský, Davis, Aluku, Baumgartner, Divković

Ružomberok: Macík - Maslo, Čurma, Twardzik, Urdinov - Daniel, Kostadinov, Qose, Takáč, Gál-Andrezly, Tandir.

Cserék: Čvrtečka - Jonec, Kmeť, Kunca, Jedinák, Gerec, Kružliak.

A DAC eddigi bajnoki meccsei:

3. forduló: FC Nitra – FC DAC 1904 2:3

2. forduló: FC DAC 1904 – Zemplín Michalovce 4:1

1. forduló: FK Železiarne Podbrezová – FC DAC 1904 1:2

MŠK Púchov – FC DAC 1904 2:5

Az EL-meccsek:

Dinamo Minszk – FC DAC 1904 4:1

FC DAC 1904 – Dinamo Minszk 1:3

Dinamo Tbiliszi – FC DAC 1904 1:2

FC DAC 1904 – Dinamo Tbiliszi 1:1

A két csapat legutóbbi egymás elleni mérkőzései:

2018. május 19.: MFK Ružomberok – FC DAC 1904 0:4

2018. március 10.: FC DAC 1904 – MKF Ružomberok 3:0

2017. október 28.: MFK Ružomberok – FC DAC 1904 1:1

2017. augusztus 6.: FC DAC 1904 - MFK Ružomberok 1:1

2017. május 27.: MFK Ružomberok – FC DAC 1904 2:0

2017. március 4.: FC DAC 1904 – MFK Ružomberok 1:1

2016. október 1.: MFK Ružomberok – FC DAC 1904 2:2

